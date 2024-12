Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà nelle puntate dal 7 al 10 gennaio 2025

Il pubblico di Uomini e Donne dovrà aspettare ancora prima di poter vedere in onda le nuove puntate. Il dating show di canale 5 tornerà ufficialmente in onda il 7 gennaio e le prime puntate del 2025 regaleranno diversi colpi di scena ai fan. Protagonisti indiscussi saranno sicuramente i tronisti Martina De Ioannon e Michele Longobardi che vivranno due momenti totalmente diversi. Martina, in particolare, sarà la protagonista di un gesto importante nei confronti di Ciro Solimeno, il corteggiatore con cui, sin dalla prima esterna, è nato un feeling speciale.

Nelle prime puntate del 2025, Martina De Ioannon tenterà di recuperare il rapporto con Ciro che, dopo aver visto il bacio con Gianmarco, ha deciso di abbandonare la trasmissione. Essendo realmente interessata a lui, Martina proverà a farlo tornare in trasmissione raggiungendolo in esterna e dedicandogli una canzone che farà crollare le sue certezze.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’epilogo del trono di Michele Longobardi

Le puntate di Uomini e Donne di gennaio 2025 sono particolarmente attese per l’epilogo del trono di Michele Longobardi. Il tronista aveva cominciato il trono con tutti i buoni propositi del caso, ma nelle ultime settimane, una pesante segnalazione ha ribaltato la situazione. La redazione di Uomini e Donne, infatti, ha scoperto l’esistenza di profili social fake con cui Michele chattava con altre ragazze, compresa Alessandra Somensi, ex scelta di Luca Daffrè.

Una situazione scomoda quella di Michele che, di fronte a prove portate in trasmissione dalle ragazze coinvolte e di fronte alle corteggiatrici che hanno deciso di lasciare la trasmissione non volendo cominciare una storia con lui, ha dovuto abbandonare la trasmissione senza scegliere. Quelle dedicate a Michele Longobardi sono puntate per la messa in onda è già partito il countdown. Attualmente, tuttavia, non si conosce ancora la data ufficiale della messa in onda della puntata in questione.

