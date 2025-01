Anticipazioni Zorro Amore e Vendetta, prossima puntata del 14 gennaio 2025: Diego rischia di morire

Non mancheranno i colpi di scena anche nella prossima puntata della nuova fiction di Canale5 incentrata sulle vicende del leggendario cavaliere mascherato, cosa svelano le anticipazioni Zorro Amore e Vendetta del 14 gennaio 2025? Nah-Lin ha attaccato Ramirez e il governatore mobiliterà tutti i propri uomini per cercare Zorro. La sua vendetta sarà spietata e punirà anche i nativi e contadini in quanto sostenitori dell’eroe. Nel mentre dopo essere stata ostaggio con il giovane Diego De La Vega, Lolita capirà di provare dei sentimenti per l’uomo.

Leopardi Il poeta dell’infinito, parla il regista Sergio Rubini/ "Il mio Leopardi trasgressivo e moderno"

Le anticipazioni su Amore e Vendetta Zorro svelano che ci sarà anche un risvolto spiazzante e pericoloso: Diego/Zorro rischierà di morire. Monasterio inizierà a dubitare della buona fede del Governatore e durante l’ennesimo scontro Zorro mancherà di prenderlo di proposito. L’uomo dunque salverà la vita al protagonista. Anche dal punto di vista privata ci saranno delle svolte, Diego si avvicinerà sempre di più alla verità sulla morte del padre e su chi sono i suoi assassini grazie ad una rivelazione.

Come finisce Leopardi Il poeta dell'infinito, anticipazioni ultima puntata 8 gennaio 2025/ Poeta si aggrava

Amore e Vendetta Zorro, anticipazioni puntata del 14 gennaio 2025: Lolita innamorata di Zorro

E poi ancora dalle anticipazioni Zorro Amore e Vendetta della prossima puntata si scopre che il Clan dell’Orso proporrà a Diego di prendere il posto del padre nell’organizzazione. Lolita sarà sempre più confusa sui suoi sentimenti per Diego e per Monasterio. Pur amando quest’ultimo si riavvicinerà sempre più a Diego. A complicare il legame tra i due, però, sarà il fatto che la giovane scoprirà un segreto sconvolgente su Zorro. Continuano le appassionanti trame della miniserie di Canale5, nella prima puntata Diego e Lolita sono stati tenuti in ostaggio durante una rapina all’ufficio prestiti. Lolita è rimasta ferita e Diego è entrato in crisi, iniziando a dubitare di poter indossare la maschera di Zorro. Alla fine, però, ha accettato. La prossima puntata di Amore e Vendetta Zorro andrà in onda martedì 14 gennaio 2025 in prima serata su Canale5 ed è possibile seguirla anche in diretta streaming ed ondemand su Mediaset Infinity.