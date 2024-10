Lo scandalo Sangiuliano-Boccia ha fatto spuntare diversi nomi tra cui quello di Antonio Monda. Ma chi è? E perchè potrebbe prendere il posto alla presidenza del Maxxi di Roma? Dopo le dimissioni del ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano è arrivato il sostituto, Alessandro Giuli, che prima dirigeva il noto museo della Capitale. Chiaramente, dato il nuovo incarico di Giuli serve un nuovo nome che diriga il campus culturale e uno dei candidati è Antonio Monda insieme a Roberto D’Agostino. Famoso per aver passato tanto tempo in America come professore della New York University, Antonio Monda è uno dei maggiori esperti di televisione, cinema e spettacolo.

Storia di una famiglia perbene 2, anticipazioni puntata oggi 25 ottobre 2024/ Antonio è morto? C'è new entry

Antonio Monda ha già diverse esperienze in relazione alla gestione di un museo, dato che ha avuto la possibilità in passato di curare alcune mostre in location importanti come il Solomon Guggenheim Museum e il famosissimo Moma. Oltre ad essere insegnante e scrittore è anche un regista ed è sua la firma di “Dicembre”, film del 1990 che è stato candidato ai David di Donatello. Insomma, Antonio Monda potrebbe essere il candidato ideale per la sostituzione di Alessandro Giuli alla presidenza del Maxxi, dunque, non ci resta che aspettare se sarà lui a presiedere la struttura di Zaha Hadid.