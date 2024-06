Antonio Piarulli, chi è ex compagno Jasmine Trinca e figlia/ Dall’amore nato all’Università alla separazione

C’eravamo tanto amati. E’ il caso di Jasmine Trinca e l’ex compagno Antonio Piarulli, padre della figlia Elsa chiamata così in omaggio alla grandissima scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice. Un grande amore quello nato tra i due che si conosciuti sui banchi dell’università. Proprio così: entrambi studiavano la facoltà di Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. Classe 1980, Antonio e Jasmine si sono innamorati così in maniera del tutto naturale e dal loro amore è nata anche una bellissima figlia. Una lunga storia d’amore quella nata tra i due di cui l’attrice ha parlato quasi mai essendo molto discreta e riservata in merito alla sua vita privata e sentimentale. Sta di fatto che dal loro amore è nata nel 2009 la figlia Elsa. Nonostante la nascita di una figlia, che lo si sa ti cambia la vita, la coppia non è riuscita a reggere e dopo qualche tempo ha deciso di annunciare la separazione prendendo così strade differenti.

Come mai è finita tra Jasmine Trinca e l’ex compagno Antonio Piarulli? Naturalmente non è dato saperlo, visto che l’attrice non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito né tantomeno ha affrontato l’argomento durante interviste rilasciate alla stampa o in tv. Della figlia Elsa, invece, Jasmine Trinca parla senza alcun timore.

Jasmine Trinca dalla storia con l’ex compagno Antonio Piarulli è nata la figlia Elsa

Proprio nel 2021 Jasmine Trinca parlando di Elsa, la figlia nata dall’amore con l’ex compagno Antonio Piarulli, ha raccontato di aver lasciato la propria casa per trasferirsi dalla mamma dove è rimasta fino alla sua morte. In seguito ha nuovamente cambiato casa e si è trasferita nel quartiere Testaccio di Roma. Non solo, l’attrice ha parlato anche della figlia e di come la maternità abbia cambiato, in meglio, la sua vita: “con lei mi diverto. L’ho desiderata tanto”. Il desiderio di un figlio era da sempre tra i progetti di vita dell’attrice che allo stesso tempo ha precisato: “non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata”.

Sicuramente diventare mamma l’ha aiutata a capire tante cose, cambiando anche il punto di vista della vita e comprendendo il ruolo fondamentale della mamma nella vita di tutti noi. Infine parlando della scelta del nome Elsa dato alla figlia ha confessato: “Elsa Morante è una scrittrice, una donna che ha sempre combattuto e contato solo su se stessa e i suoi talenti”.











