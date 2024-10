Asia Marchesi e Anthony Giavarini, intesa stellare per i novelli sposi di Matrimonio a prima vista 2024

Tra Asia Marchesi e Anthony Giavarini non si può dire che manchino i movimenti sotto le lenzuola… o sotto la doccia. Sono loro stessi a dichiararlo in un confessionale di Matrimonio a prima vista 2024, sottolineando come le cose stiano proseguendo nel migliore dei modi. L’esperimento sentimentale sembra stia facendo centro con questa coppia, per la gioia degli esperti che avevano scommesso con convinzione sui novelli sposi. Per Anthony Giavarini e Asia Marchesi la luna di miele a Capo Verde si è rivelata dunque molto pepata e il camionista non potrebbe essere più felice.

“Io e Asia lo abbiamo fatto subito dopo la doccia ed è stato fantastico”, la sua confessione. Tra momenti di svago e leggerezza, Asia scopre un passione alquanto curiosi di Anthony, ovvero la collezione di galline imbalsamate. Inorridita da tutto ciò, la moglie proverà a far cambiare idea al compagno. Benché ci sia grande passione, c’è anche qualche lato del carattere di lui che sembra mettere a dura prova Asia…

Dunque, la precisione maniacale di Anthony sembra non far brillare gli occhi ad Asia, che infatti rimane negativamente stupita quando lo vede all’opera con l’aspirapolvere prima e dopo ogni pasto. Ad infastidire Asia è l’ossessione del pulito di Anthony, un modo di fare che è decisamente il suo opposto. Certo, non parliamo di problemi insormontabili, infatti la coppia riesce a smorzare ogni situazione di potenziale tensione con grandissima leggerezza.

Questo perché tra i due novelli sposi c’è grandissimo feeling su tanti altri fronti. Non solo quello fisico, ovviamente, ma anche mentale. E allora non sarà una tovaglia sporca a mandarli in crisi…

