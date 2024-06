Assegno Unico giugno 2024/ INPS annuncia possibili ritardi: cosa succede? (ultime notizie 6 giugno)

Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà e sussidi come l’Assegno Unico possono tornare utili per riuscire ad arrivare a fine mese. Nel mese di giugno l’INPS ha dichiarato la possibilità di ritardare il pagamento a causa di una nuova calendarizzazione, il giorno di pagamento dipende principalmente dalle eventuali variazioni applicabili agli importi dell’Assegno Unico 2024.

Pagamenti dell’Assegno Unico di giugno 2024: le date

I nuclei familiari che percepiscono lo stesso importo potrebbero vedersi l’accredito in uno dei seguenti giorni:

Lunedì 17 giugno;

Martedì 18 giugno;

Mercoledì 19 giugno.

Chi ha subito un ricalcolo dell’importo o ha inoltrato la domanda di recente (lo scorso mese) vedrà accreditarsi la cifra spettante tra lunedì 24 giugno e venerdì 28 giugno.

Aggiornare l’ISEE

Dall’1° marzo per poter beneficiare di sussidi, bonus e dell’Assegno Unico Universale è indispensabile rinnovare l’ISEE. In caso contrario si ottiene una somma più contenuta e corrispondente alla soglia “minima”.

Chi rinnova la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno può beneficiare di un importo calcolato a partire dal mese di marzo e di eventuali arretrati da percepire.

La tabella sottostante può dare una indicazione specifica riguardo alla condizione da soddisfare e alle date di pagamento in essere.

Condizione Date di Pagamento Beneficiari senza variazioni 17 giugno, 18 giugno, 19 giugno Nuovi richiedenti e ricalcoli 24 giugno – 28 giugno Necessità di ISEE aggiornato Entro il 30 giugno

Come aggiornare l’ISEE

Per aggiornare l’ISEE al fine di ottenere l’importo corretto dell’assegno unico universale ci sono due soluzioni: affidarsi agli intermediari autorizzati (CAF) oppure farlo autonomamente collegandosi al sito ufficiale INPS ed entrare con le credenziali quali: SPID, CIE o CNS.

Una volta entrato nel portale dell’ente previdenziale è possibile scegliere “ISEE non precompilato o precompilato“. Richiederlo in autonomia non è complesso, anche se bisogna conoscere le basi e avere un minimo di dimestichezza con il portale, evitando di incorrere a sanzioni a causa di eventuali errori.











