Attacco: piattaforma Jennifer, diretto da Andrew V. McLaglen

Mercoledì 25 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film d’azione del 1980 dal titolo Attacco: piattaforma Jennifer. La pellicola è diretta dal regista Andrew V. McLaglen, celebre per la sua lunga e proficua collaborazione con l’attore John Wayne in McLintock! (1963), Uomini d’amianto contro l’inferno (1968), I due invincibili (1969), Chisum (1970) e La stella di latta (1973).

Il sol dell'avvenire, Rai 3/ Trama e cast del film di Nanni Moretti, oggi 24 settembre 2024

Il protagonista è interpretato dall’attore britannico Roger Moore, diventato famoso per essere stato il terzo interprete della spia più amata della storia cinematografica, James Bond.

Al suo fianco l’attore britannico James Mason, conosciuto dal pubblico per il personaggio del capitano Nemo in Ventimila leghe sotto i mari (1954) e per quello della spia in Intrigo internazionale (1959) di Alfred Hitchcock.

I giorni dell’ira, Rete 4/ Trama e cast dello spaghetti western con Giuliano Gemma, oggi 24 settembre 2024

Nel cast del film Attacco: piattaforma Jennifer anche l’attore statunitense Anthony Perkins, celebre per il ruolo di Norman Bates nella saga di Psyco di Alfred Hitchcock, e l’attore e cantante statunitense Michael Parks, interprete di oltre 100 progetti cinematografici e televisivi.

La trama del film Attacco: piattaforma Jennifer, azione e humour inglese

Attacco: piattaforma Jennifer racconta le vicende di Rufus Excalibur (Roger Moore), conosciuto da tutti con il soprannome di “Ffolkes”, un uomo di origini scozzesi che vive nel lusso e nell’agio.

In vista di possibili eventi bellici che potrebbero verificarsi negli anni a venire, l’uomo ha addestrato in prima persona un gruppo di sub esperti.

Peppermint - L’angelo della vendetta, Italia 1/ Trama e cast film con Jennifer Garner oggi 23 settembre 2024

Come aveva immaginato, arriva il momento in cui la pace viene interrotta, infatti un gruppo terroristico guidato da un uomo di nome Kramer (Anthony Perkins), riesce ad infiltrarsi su un’importante piattaforma petrolifera spacciandosi per una delegazione di giornalisti, sequestrando l’equipaggio e dirottando la nave.

La banda posiziona una serie di mine sulla piattaforma e si mette immediatamente in contatto con il governo britannico, minacciando di fare saltare in aria la struttura se non riceveranno al più presto un’ingente somma di denaro.

Il primo ministro e il guardasigilli inglesi decidono, però, di non cedere al ricatto di questi criminali, chiedendo proprio al protagonista di aiutarli a sventare questo violento attacco.

Riuscirà Ffolkes a portare a termine la sua missione evitando centinaia di morti innocenti?