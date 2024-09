Nella giornata di oggi – domenica 29 settembre 2024 – si celebra l’annuale ricorrenza dedicata ai tre più importanti arcangeli che hanno affiancato Dio nella sua importantissima missione evangelizzatrice: ci riferiamo ovviamente ai santi Michele, Gabriele e Raffaele che oltre ad essere celebrati per la missione che gli affidò il Signore, ci ricordano anche che è il momento di fare gli auguri a tutti i nostri cari – tra amici, parenti e anche semplici conoscenti – che oggi celebrano il loro onomastico visto che condividono il nome con uno dei tre santi.

Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli/ Oggi, 29 settembre 2024, si festeggiano i messaggeri di Dio

In questo articolo – come spesso facciamo in queste occasioni – vi proporremo diverse frasi per gli auguri che oggi dedicherete ai ‘vostri’ Michele, Gabriele e Raffaele, ma prima di arrivarci vale sicuramente la pena ricordare quali furono le loro funzioni: partendo (quasi naturalmente) dal primo, fu proprio lui ad insorgere contro il Demonio a protezione del popolo di Dio; mentre il secondo servì da messaggero e si ricorderà che fu lui ad annunciare la nascita di Gesù a Maria; così come il terzo era il guaritore che salvò il padre di Tobia dalla cecità.

Auguri San Michele: le frasi per l’onomastico Gabriele e Raffaele, alcuni spunti per i vostri messaggi WhatsApp

Ora, ricordato (giusto brevemente) perché si celebrano i tre arcangeli, non ci resta che dire aperta la nostra ‘caccia’ alle migliori frasi che potreste dedicare ai vostri amici e parenti Michele, Gabriele e Raffaele, partendo però dal dirvi anche che il primo dei tre – il guerriero – è anche il patrono delle Forze dell’Ordine che lo celebrano con un’apposita preghiera che (leggermente modificata) può tornarvi utile proprio per i vostri messaggi d’auguri: “San Michele Arcangelo, nostro celeste Patrono, che hai vinto gli spiriti ribelli (..) rendici forti e generosi, nella reverenza e nell’adesione alla Legge del Signore“.

Similmente, tra le frasi da dedicare ai (sicuramente tanti) Michele, Gabriele e Raffaele che conoscete, potreste optare per: “Un nome, un giorno da non dimenticare e una persona unica e speciale: tantissimi auguri di buon onomastico“; oppure anche per: “Tantissimi auguri di buon onomastico a te che porti il nome di uno degli arcangeli di cui condividi la forza e lo spirito“.

Le opzioni per le frasi sono veramente tantissime e il nostro consiglio è quello di prendere spunto da qui per poi crearne di vostre personalizzate, magari aggiungendoci qualche dettaglio personale sull’amico o parente che riceverà il vostro pensierino; ma prima di lasciarci ve ne suggeriamo ancora una: “Ti auguro di trascorrere un felice onomastico insieme alle tre cose più preziose: salute, felicità e l’affetto dei tuoi cari“.