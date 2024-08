AVA è un produttore musicale e cantante che ha conquistato diversi dischi di platino grazie al suo sound e ad una serie di collaborazioni con Capo Plaza, il rapper salernitano ai vertici delle classifiche italiane. Non solo, la fama di Francesco Avallone, vero nome di AVA, è legata a tanti altri rap e trap della musica italiana. Ma chi è AVA? Classe 1996, Francesco Avallone è nato a Napoli e si è avvicinato giovanissimo alla musica iniziando a suonare la batteria; poco dopo scopre i sequencer e le DAW per produrre musica col computer ed è amore a primo ascolto! Da quel momento il produttore non si separa più, anzi giovanissimo a soli 11 anni lasciata Napoli per trasferirsi a Salerno.

Fabio Rovazzi, nuova fidanzata?/ Da "Andiamo a comandare" alla polemica per il finto furto di "Maranza"

Proprio nella città delle luci incontra Luca d’Orso, alias Capo Plaza con cui inizia una proficua ed importante collaborazione che la produzione di diversi singoli ed album di successo certificati platino e multiplatino.

AVA, dall’amicizia al grande successo con Capo Plaza

L’incontro tra AVA e Capo Plaza cambia per sempre la vita di entrambi, visto che insieme cominciano a muovere i primi passi nel rap: Francesco come beatmaker e Luca come freestyler. Tra i due c’è una grande sintonia e complicità che non passa affatto inosservata, visto che nel 2016 i due siglano il primo contratto discografico con la Sto Records di Ghali.

Mr Rain e l'amore per la fidanzata Juliana Ghidini/ "Ora voglio trovare il tempo per me stesso"

Seguono una serie di singoli di successo e delle vere e proprie hit tra cui segnaliamo “Allenamento”, mentre nel 2018 lavora a stretto contatto con Capo Plaza per l’album “20”. Il disco ha un successo immediato conquistando i vertici delle classifica e una serie di certificazioni di platino grazie a brani come “Tesla” che viene premiato con il brano più ascoltato su Spotify. Proprio Capo Plaza dalle pagine di Radio Deejay parlando della collaborazione con il producer ha rivelato: “le nostre canzoni? Sono nate tutto nello studio mio e di Ava”.

Gaia Clerici, fidanzata Capo Plaza/ Nessuna crisi tra i due: "in un mondo egoista ci terremo per mano"