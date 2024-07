Baby Gang, condanna per sparatoria a Milano dimezzata/ Per il trapper due anni e 9 mesi di detenzione

Continuano le buone notizie per il trapper Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib. Il 23enne, dopo aver lasciato il carcere di Busto Arsizio pochi giorni fa, ha visto la condanna nei suoi confronti dimezzarsi. Il riferimento, come specificato TgCom24.it è al processo in cui lo stesso è accusato di una sparatoria, episodio avvenuto nel luglio del 2022 e per cui in precedenza era stato condannato a 5 anni e due mesi di galera. La nuova sentenza porta a due anni e 9 mesi la pena detentiva, così come deciso dalla corte d’Appello di Milano, che nel contempo ha ridotto anche la condanna a Simba La Rue, l’altro trapper coinvolto nella sparatoria meneghina, portandola a 4 anni e sei mesi.

Quegli eventi si erano verificati nella notte fra il due e il tre luglio di due anni fa, in via Toqueville, nei pressi di corso Como, il centro della movida del capoluogo lombardo soprattutto nei mesi estivi. La procura aveva chiesto al giudice una condanna esemplare per Baby Gang, così come era avvenuto in primo grado, ma il tribunale ha deciso di diminuire la pena accogliendo la tesi della difesa facendo quindi decadere l’accusa di rapina, mantenendo il reato di rissa, porto abusivo di arma da fuoco e lesioni gravi.

BABY GANG, CONDANNA DIMEZZATI: LA SODDISFAZIONE DEI SUOI AVVOCATI

Ovviamente soddisfatti i legali di Baby Gang, che da anni stanno combattendo nelle sedi della giustizia per difendere il proprio cliente. Per gli stessi avvocati si è trattato di un processo vero e non di una trovata pubblicitaria, si legge sempre su TgCom24.it, ricordando come gli imputati siano stati “ristretti nella loro libertà personale”, con un impatto quindi concreto nei confronti delle loro vite.

Come detto in apertura, si tratta di una seconda notizia liete per Baby Gang dopo che lo stesso trapper aveva lasciato il carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove era in precedenza rinchiuso. Pochi giorin fa il 23enne cantante, che ha un seguito di fedelissimi di milioni di follower fra Instagram e Youtube, aveva filmato la sua uscita dal carcere con un video che era divenuto virale sul web.

BABY GANG, L’USCITA DAL CARCERE IN LAMBORGHINI

Il cantante si era infatti fatto venire a prendere in Lamborghini, precisamente una Lambo color arancione modello Huracan, che non era affatto passata inosservata. Dopo aver salutato l’amico che era andato a prenderlo, Baby Gang aveva appoggiato la borsa con i suoi effetti personali nel bagagliaio dell’auto, dopo di che si era messo alla guida lasciando il carcere.

La speranza, ovviamente, è che in quelle celle non ci rimetta più piede. Ricordiamo che attualmente Baby Gang non è ancora totalmente libero visto che sta scontando gli arresti domiciliari sempre nell’ambito della vicenda della sparatoria: era tornato dietro le sbarre in quanto aveva pubblicato un post sui social, violando quindi la legge.

