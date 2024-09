Barbara De Santi: prime delusioni a Uomini e Donne

Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova stagione di Uomini e Donne per Barbara De Santi che, dopo aver accettato il numero di telefono di Jury, si aspettava di ricevere una telefonata o un invito a cena. Telefonata e invito che, però, non sono mai arrivati perché il cavaliere ha preferito dedicarsi ad un’altra dama pur non escludendo di poter conoscere meglio anche Barbare. L’atteggiamento del cavaliere, però, non piace alla De Santi che decide di chiudere definitivamente con Jury scatenando la disapprovazione di Tina Cipollari, convinta che il modo di Barbara di rapportarsi non sia quello giusto per trovare l’amore.

La De Santi, tuttavia, è decisa a frequentare solo uomini che le dimostrano un reale interesse e così Maria De Filippi annuncia la presenza in trasmissione di una persona che ha chiamato la redazione esclusivamente per lei. Sarà la persona giusta?

Barbara De Santi rifiuta Raffaele: Gemma Galgani chiede di frequentarlo

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 settembre 2024, a distanza di sette anni, torna Raffaela. Era il 2017 quando il cavaliere arrivò in trasmissione per provare a conoscere Gemma Galgani, ma all’epoca, la dama di Torino non aveva mostrato grande entusiasmo. Entusiasmo che, invece, mostra oggi rivedendo Raffaele e non nascondendo l’interesse per lui. Tuttavia, la prima scelta spetta a Barbara dal momento che il cavaliere ha chiamato la redazione per conoscere lei.

Tuttavia, l’insegnante non mostra entusiasmo e non nasconde la delusione. Barbara, infatti, sempre molto schietta e diretta, spiega di non essere interessata. Nel momento in cui l’avventura di Raffaele sta per concludersi, interviene Gemma Galgani che, dopo aver chiuso la frequentazione con Valerio, chiede di far restare Raffaele. A distanza di sette anni, infatti, spiega di trovarlo molto interessante. Il cavaliere, così, accetta promettendo di uscire con la Galgani.