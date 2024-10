Single o fidanzata? La domanda sulla vita sentimentale di Barbara D’Urso appassiona parecchio gli amanti del gossip, che si domandano chi ci sia nel cuore della conduttrice, oltre ai suoi amati figli. Se nel lontano 2015 la presentatrice diceva di essere sigle perché spaventava gli uomini, negli anni successivi Barbara ha trovato conforto tra le braccia di Francesco Zangrillo, broker assicurativo con cui la conduttrice ha condiviso alcuni mesi della sua vita. Dopo la rottura, la D’Urso liquidò la storia come una tra le tante, dicendo bonariamente che il fidanzato era semplicemente “un corteggiatore in prova”.

Parole che non sono mai piaciute al fidanzato misterioso di Barbara, che a quella versione dei fatti replicò direttamente sulle pagine del settimanale Chi: “Non ero in prova, sono stato con Barbara per un anno”, aveva detto seccato al magazine guidato da Alfonso Signorini. “E’ finita di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti, io volevo un rapporto di coppia normale…”, la chiosa di Francesco.

Dopo la rottura è calato il silenzio sulle questioni di cuore di Barbara D’Urso, almeno fino all’estate del 2023 quando si è acceso e spento alla velocità della luce il gossip su Flavio Briatore. I due erano stati pizzicati insieme in hotel, ma al di là delle ipotesi più fantasiose e della curiosità di vederli insieme, i rumor non hanno mai trovato riscontri.

Dunque, oggi Barbara D’Urso ha un fidanzato? Non è dato saperlo, d’altronde la conduttrice è sempre bravissima a mantenere al riparo la propria vita privata, lasciando aleggiare un velo di mistero sulle questioni di cuore e sul presunto fidanzato. Chissà se questa sera, ospite di Ballando con le Stelle 2024, Barbara si lascerà andare a qualche – improbabile – confessione amorosa.

