Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo, chi sono i tiratori

Tra i volti che rappresentano l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 troviamo anche due grandi speranze azzurre del tiro a segno, Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo, che fanno sognare qualche medaglia con la quale arricchire l’albo d’oro in una rassegna in cui il tricolore spera di raggiungere quota 50 medaglie battendo nuovi record. Delle vite private dei due esperti in carabina non si sa molto e dunque è difficile capire se siano fidanzati, visto che non hanno dei profili Instagram, ma grazie alle informazioni riportate dalla pagina ufficiale del Coni sappiamo con certezza che sono nubile e celibe, dunque ufficialmente non sono legati in matrimonio Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo.

La tiratrice è nata nella provincia autonoma di Bolzano nel 1992 e si è avvicinata al tiro a segno casualmente nel 2006, dopo aver assistito a una sfida al poligono insieme ad alcuni suoi amici e al fratello, da piccola ha praticato anche altri sport come nuoto e tennis, ma il suo grande amore è stato la carabina, che le ha dato la possibilità di girare per il mondo e migliorarsi, fino ad arrivare alle Olimpiadi 2024.

Danilo Dennis Sollazzo e Barbara Gambaro sono fidanzati?

Non è chiaro quali siano le situazioni sentimentali di Danilo Denniss Sollazzo e Barbara Gambaro che potrebbero essere fidanzati come no, sicuramene ne sapremo di più nell’arco di questi giorni di Giochi Olimpici a Parigi, dove con la ribalta nazionale e qualche intervista rilasciata spunterà a galla qualche informazione aggiuntiva.

Per quanto riguarda la vita del tiratore, è nato nel 2002 a Casorate Sempione in provincia di Varese e la passione per il tiro rappresenta il suo DNA, si è avvicinato a questo mondo grazie al papà carabiniere che lo ha portato per la prima volta al poligono, tra la pistola e la carabina però ha puntato sulla seconda, nel 2021 ha aggiunto alla sua bacheca dei trofei l’oro individuale ed il bronzo a squadre agli Europei Juniores in Slovenia, vincendo poi un altro bronzo a Lima, anche se l’esplosione vera e propria è avvenuta nel 2022 in Egitto dove ha esordito tra i senior ottenendo il primo posto e poi il secondo nella carabina dieci metri.