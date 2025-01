Nella mattinata di oggi in Belgio – e più precisamente a Bruxelles – è stato arrestato un uomo islamico che armato con un coltello avrebbe cercato di fare irruzione negli uffici del premier Alexander De Croo: una vicenda dai contorni che – almeno per ora – sono ancora piuttosto confusi ma che fortunatamente sembra essersi conclusa nel migliore dei modi con l’attentatore (o presunto tale) che è stato bloccato dalle autorità prima che potessero verificarsi episodi gravissimi per la cronaca del Belgio; mentre ne è uscito del tutto illeso il premier De Croo che – poco dopo la diffusione della notizia a mezzo stampa – ci ha tenuto a ringraziare le autorità per il pronto intervento.

Partendo dal principio: per ora sappiamo solamente che le autorità del Belgio – secondo un loro comunicato ufficiale – hanno arrestato l’uomo islamico attorno alle 10 dopo che, armato di coltello, avrebbe minacciato gli agenti della sicurezza che si trovavano fuori dall’ufficio del premier Alexander De Croo al numero 16 di Rue de la Loi a due passi dalla sede del governo; mentre secondo la ricostruzione – non confermata – di alcuni media l’uomo avrebbe cercato anche di guadagnarsi con la forza l’accesso alla sede del Primo ministro al grido di “Allah Akbar”.

Il premier del Belgio Alexander De Croo: “Movente ancora ignoto, le indagini sono in corso”

Nonostante le versioni leggermente discordanti – comunque – resta certo che l’uomo islamico sia stato prontamente bloccato dalle autorità ed assicurato alla giustizia che ha immediatamente emesso un’ingiunzione per sottoporlo ad un ricovero psichiatrico d’urgenza legato a dei non meglio precisato problemi di salute mentale; mentre il sito di informazione del Belgio Sudinfo – citando una fonte anonima – ha anche riferito che l’uomo era già noto alle autorità per aver minacciato in passato l’ambasciatore statunitense a Bruxelles.

Dal conto suo, in un post condiviso su X (il social precedentemente noto come Twitter) il premier uscente del Belgio Alexander De Croo ha confermato sia la notizia che l’arresto dell’aggressore, dicendosi “sollevato che nessuno sia rimasto ferito nell’incidente” e ringraziando “gli agenti della Polizia Miliare per l’efficienza dimostrata”; mente sul presunto movente il premier ha chiarito che “stiamo monitorando da vicino la situazione” senza rilasciare nessun tipo di indiscrezione.