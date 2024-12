Bianca Guaccero pronta per una nuova sfida dopo Ballando con le Stelle?

Dopo Ballando con le Stelle 2024, Bianca Guaccero potrebbe tuffarsi in un nuovo progetto, ovvero la conduzione di Prima Festival. Un incarico di prestigio per la showgirl, che sarebbe sempre più in pole position secondo AdnKronos. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni, mentre ad oggi sappiamo soltanto il nome del conduttore del Dopo Festival, che sarà Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli al suo fianco.

Selvaggia Lucarelli: "Vincitori Ballando con le stelle e Sanremo 2025? Due donne"/ Le previsioni spiazzano

Per quanto riguarda invece il Prima Festival, il nome forte è appunto quello di Bianca Guaccero che è sempre più nelle grazie di mamma Rai e che ora potrebbe cimentarsi in una nuova e stimolante conduzione. Stando alle ultime indiscrezioni, la showgirl sarebbe accompagnata da Gabriele Corsi in questa nuova avventura, ma al momento lo ribadiamo non ci sono ancora ufficialità.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincitori di Ballando con le stelle 2024?/ Giuria estasiata: "Perfetti!"

Bianca Guaccero alla conduzione del Prima Festival: ipotesi sempre più probabile, ma…

Le voci sul futuro di Bianca Guaccero si rincorrono. E’ lei il nome favorito per la conduzione del Prima Festival ma non si possono escludere a priori altre sorprese. Sarebbe clamoroso se alla fine la Rai virasse su un altro nome, perché quello della Guaccero sembra il più forte e ad oggi tutti gli indizi portano a lei.

Oltre ad aver già individuato la sua spalla, che sarebbe appunto Gabriele Corsi, si starebbe cercando un terzo conduttore per ricoprire il ruolo di inviato a Sanremo. Manca un ultimo tassello per l’ufficializzazione di Bianca Guaccero alla guida di Prima Festival, per il momento però bisogna aspettare e accontentarsi solo di rumor e voci che la riguardano. Di sicuro sarebbe un incarico che la presentatrice ricoprirebbe al meglio, un giusto premio per una carriera in costante crescita.

Rosaria Salierno, chi è mamma Bianca Guaccero a Ballando 2024/ "Giovanni Pernice? Spero diventi mio genero"