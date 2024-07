Biglietti concerto Taylor Swift a Milano 2024: sono ancora disponibili?/ Prezzi e denunce per l’evento

Biglietti concerto Taylor Swift a Milano 2024: ci sono ancora o sono tutti veduti?

C’è grande attesa per i due concerti di Taylor Swift che si terranno a Milano il 13 e 14 luglio 2024. Lo Stadio San Siro sarà gremito di fan accorsi da tutto il paese (e non solo) per cantare insieme le indimenticabili hit della popstar americana, che sta riscuotendo con il suo Eras Tour un successo senza precedenti. Motivo per il quale, a poche ore dall’inizio dell’evento, molti sono ancora alla ricerca di un biglietto last minute che potrebbe dunque permettere loro di assistere al concerto della pop star. La domanda ora è: sono ancora disponibili?

Chi ha provato ad acquistare i biglietti per i concerti di Taylor Swift a Milano sa bene che non è stata un’impresa facile. I posti sono andati sold out in pochissime ore, lasciando a bocca asciutta molti fan della cantante che per ore hanno tentato di acquistare un titolo. Per quanto riguarda prezzi dei biglietti di Taylor Swift, questi variavano da un minimo di 63,25€ per i settori numerati più alti a un massimo di 172,50€ per il Settore Numerato 1. Erano disponibili anche pacchetti VIP che includevano esclusivi vantaggi come l’accesso a un soundcheck pre-concerto o un incontro con la stessa Taylor Swift. Tuttavia, la situazione è dilagata, causando una vendita sulle piattaforme di secondary ticketing o di compravendita tra privati di biglietti a prezzi esorbitanti.

Com’è possibile trovare dei biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano 2024 oggi

Una situazione, questa, che ha suscitato l’intervento del Codacons, che ha definito la pratica “un’ignobile speculazione”, visto che si è arrivati al costo di oltre 5mila euro per un solo biglietto. Purtroppo le notizie per i fan alla ricerca di un biglietto non sono positive: al momento è ufficiale che tutti i biglietti per i concerti di Milano di Taylor Swift sono, infatti, esauriti. C’è però un’ultima chance: è possibile cercare su piattaforme di rivendita autorizzate, come TicketOne o StubHub, biglietti rimessi in vendita, stando sempre attenti ai prezzi. Altra possibilità sono i biglietti premio, messi in palio da alcune radio e siti web organizzano concorsi a premi per il concerto. Ultima chance è cercare sui social fan che per imprevisti non possono partecipare all’evento e sono disposti a vendere il proprio biglietto, assicurandosi sempre la veridicità del ticket e del prezzo.











