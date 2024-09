Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, diretto da Cathy Yan

Giovedì 19 settembre, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:25, il film d’azione-fantascienza del 2020 dal titolo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

La pellicola è diretta dalla regista Cathy Yan, che aveva esordito sul grande schermo due anni prima con Dead Pigs, vincitore del Sundance Film Festival 2018.

Le musiche hanno invece la firma del compositore britannico Daniel Pemberton, autore delle colonne sonore di diversi lungometraggi di successo, come Steve Jobs, Ocean’s 8, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Ferrari.

La protagonista è interpretata dall’attrice australiana Margot Robbie, che aveva già vestito i panni di Harley Quinn in Suicide Squad di David Ayer (2016).

Nel cast anche: Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco, Rosie Perez, Ewan McGregor e Chris Messina.

La trama del film Birds of Prey: una squad di sole donne

Birds of Prey riprende la storia di Harley Quinn a distanza di quattro anni dagli eventi del precedente capitolo.

La protagonista ha interrotto la relazione amorosa con Joker e, per superare la fine della loro storia, cerca di voltare pagina a modo suo, ovvero mangiando cibo spazzatura e cercando qualche avventura da brivido.

Per la prima volta ritorna sola e indipendente a Gotham, ma qui si troverà a dover affrontare diversi nemici che non desiderano altro che farla fuori, in particolare il boss criminale Black Mask (Ewan McGregor).

Mentre cerca di sopravvivere, Harley incontra 3 super eroine: la poliziottta Renee Montoya (Rosie Perez); Huntress (Mary Elizabeth Winstead), un’abile guerriera che discende da una famiglia di mafiosi italo-americani; infine, Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), capace di emettere urla ultrasoniche.

Nonostante siano tutte molto diverse tra loro, queste donne hanno un punto in comune: Black Mask le vuole morte. La protagonista, quindi, ha un’idea brillante: unire le forze creando una squadra per sconfiggere il loro nemico. Nasce così il team delle Birds of Prey, pronte a tutto per contrastare le malvagie azioni di Black Mask. Riuscirà questo gruppo così eterogeneo a sconfiggere il perfido criminale?

