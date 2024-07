Margot Robbie incinta: primo figlio da Tom Ackerley/ Rotondità sospette, ma nessun annuncio ufficiale

Margot Robbie incinta? Scoppia il gossip

Margot Robbie, la star di Barbie, sarebbe in dolce attesa secondo alcune indiscrezioni riportate da People Magazine che parla di rotondità perfette che l’attrice avrebbe sfoggiato durante le vacanze in Italia. Stando a quello che riporta People Magazine, Margot Robbie starebbe aspettando il primo figlio dal marito Tom Ackerley con cui si sta godendo una vacanza in Italia. La presunta gravidanza di Margot Robbie sarebbe stata confermata da alcune fonti, ma ad oggi, l’attrice così come il marito non hanno confermato nè smentito il gossip limitandosi al silenzio.

Ad alimentare il gossip sarebbero anche alcune foto diventate virali dell’attrice che, in vacanza in Italia, starebbe sfoggiando rotondità perfette scatenando rumors e indiscrezioni che, in poco tempo, hanno scatenato l’entusiasmo dei fan.

Margot Robbie e Tom Ackerley: la vacanza in Italia scatena i rumors sulla presunta gravidanza

Margot Robbie, insieme al marito Tom Ackerley, ha scelto l’Italia per le sue vacanze trascorrendo giorni di relax in modo molto discreto e riservato. Nonostante tutto, però, alcune foto dell’attrice sarebbero finite in rete scatenando rumors sulla presunta gravidanza dell’attrice. Per il momento, tuttavia, l’attrice australiana e il produttore britannico stanno mantenendo il silenzio scegliendo la riservatezza come hanno sempre fatto da quando stanno insieme.

Le foto della star mentre si trova in vacanza sul Lago di Como avrebbero potuto così stravolgere i piani della coppia che potrebbero presto annunciare o smentire la gravidanza dopo il gossip esploso dalle immagini della coppia in vacanza in cui l’attrice, per il top indossato, sfoggia una pancia più rotonda del solito.











