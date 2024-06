Bobby Solo: chi è e l’amore con la moglie Tracy Quade/ I figli Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan…

Bobby Solo: i tre matrimoni e l’amore con la moglie Tracy Quade

Bobby Solo non ha bisogno di presentazioni avendo scritto con la sua musica pagine importanti della musica italiana sin dai tempi del brano “Una lacrima sul viso”, uno dei più celebri sulle cui note tanti amori sono nati. Insieme a Little Tony, Bobby Solo è stato uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale degli anni Sessanta facendo sognare tutte le sue fan. Acclamato da tutti, l’artista, pur avendo costruito una carriera brillante, non ha trascurato la propria vita privata in cui l’amore non è mai mancato. Nel 1967, Bobby Solo ha sposato la ballerina francese Sophie Teckel con cui ha avuto i figli Alain, Chantal e Muriel e dalla quale ha divorziato nel 1991.

Finalisti Io canto family 2024: chi sono?/ Pronostico: papà Alessandro e la figlia Marika tra i favoriti

La vita privata di Solo, poi, riserva una sorpresa al pubblico dell’artista che riconosce anche la figlia Veronica nata da una relazione con Mimma Foti. Successivamente, nella vita di Bobby Solo arriva Tracy Quade con cui convola a nozze nonostante la differenza d’età e con cui vive nuovamente la gioia della paternità quando nel 2013 nasce Ryan.

IO CANTO FAMILY 2024, SEMIFINALE/ Diretta, concorrenti e vincitore: quale coppia verrà eliminata?

Le parole di Bobby Solo sui figli

Bobby Solo ha vissuto la paternità in momenti diversi della sua vita affrontando il tutto in modo più consapevole quando è nato Ryan, il più piccolo, a cui è estremamente legato come ha raccontato tempo fa lo stesso cantante a Verissimo: “Mi adora, è di un segno molto forte, Scorpione. Lui è molto dolce con me, anche se ha un bel caratterino”.

Con i tre figli più grandi, oggi, il rapporto è maturato mentre quello con Veronica è cresciuto con tanto lavoro da parte di entrambi. I due si sono riavvicinati in seguito alla partecipazione di Veronica al Grande Fratello nel 2018 riuscendo a recuperare il tempo in cui sono stati lontani.

Erika e Carlotta D'Amico, mamma e figlia in semifinale a Io Canto Family 2024/ "Siamo cresciute insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA