BOMBA D’ACQUA A PISTOIA: ALLAGATE UNA SERIE DI STRADE

Allerta meteo arancione sulla Toscana, con rischio idrogeologico. La sala operativa della Protezione Civile ha esteso l’allerta anche in altre zone, ovvero quelle più a Est della Regione. L’allerta durerà fino alla mattina di domani e particolare attenzione è rivolta ai fiumi come Cecina e Cornia. Forti temporali si sono abbattuti sulla Versilia, con venti e grandine, mentre alcuni allagamenti sono stati registrati nella zona di Forte dei Marmi e Massarosa, come spiega La Nazione. Una bomba d’acqua a Pistoia ha reso complicata la domenica ai cittadini, bloccando il sottopasso di via Vecchia Pratese e quello di Ponte Europa.

In serata, come spiega il Corriere Pistoiese, sono state chiuse alcune vie allagate come via Acqualunga, via di Piuvica e via del Crociale. Nel vicino Comune di Agliana, invece, sono stati segnalati allagamenti e blackout per via del brutto tempo. Le squadre della Protezione Civile sono al lavoro per evitare conseguenze nefaste e ristabilire la normalità in città.

BOMBA D’ACQUA A PISTOIA: PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO

Per via della bomba d’acqua a Pistoia è stato chiuso momentaneamente il sottopasso di Ponte Europa, per via degli allagamenti dovuti alla caduta di una grande quantità di acqua. Il sindaco, Alessandro Tomasi, ha sottolineato come le squadre comunali siano al lavoro per tenere sotto controllo la situazione: sono state chiuse anche via Acqualunga, via di Piuvica e via del Crociale, come spiegato ancora dal primo cittadino. In alcune zone è attiva la Protezione Civile mentre in altre il personale dei cantieri comunali, che dalle 14:30 prosegue senza sosta. A Pistoia è stato aperto anche il Centro operativo comunale per tenere sotto controllo la situazione e coordinare le operazioni. Tomasi, sui social, si è anche raccomandato con i cittadini chiedendo di limitare gli spostamenti, evitando quelli non necessari.