Bonus Agricoltura/ Arriva una proroga interessante: ecco di che si tratta (ultime notizie 26 giugno 2024)

Proroga Bonus Agricoltura: novità e presentazione domanda

Il bonus agricoltura prevede che la presentazione della domanda inerente al pagamento oppure di sostegno, presentata oltre la data limite comporta per ogni giorno di ritardo una riduzione del 1%.

Lo stesso articolo 5, prevede inoltre che la stessa presentazione della domanda riguardante l’assegnazione subirà un’ulteriore riduzione – pari al 3% – per ogni singolo giorno di ritardo fino al 25° giorno.

SCENARIO UE/ "L'austerità continua e farà implodere l'Europa"

Questo significa che tutti i contribuenti che non presenteranno la domanda entro il 1 luglio 2024, avranno a disposizione 25 giorni di tempo aggiuntivi entro la quale sarà possibile fare la presentazione dell’istanza tendendo conto di tutte le riduzioni previste.

Con la presentazione della domanda, l’impresa interessata può fare richiesta di diversi tipi di aiuti, inoltre , per rendere tale procedura molto più veloce, sarà possibile presentare una domanda unica avendo cura di inserire tutti gli aiuti della quale si può usufruire.

TERRE RARE/ Dai costi all'ambientalismo, tutti gli ostacoli alla riapertura delle miniere in Italia

Per rendere la procedura ancora più semplice è stato messo a disposizione un modulo precompilato di domanda geo – spaziale che è disponibile presso l’agenzia delle agevolazioni in agricoltura (AGEA). In alternativa, sarà possibile trovare lo stesso modulo anche presso la CAA (centri assistenza agricoltura).

Tutte le aziende che voglio accedere al bonus agricoltura potranno presentare la domanda negli appositi uffici messi a disposizione dalle varie Regioni: attenzione in quanto non tutte hanno messo in campo questo servizio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA