Bonus fotovoltaico 2024/ 3 Opzioni per ottenerlo e risparmiare (ultime notizie 15 giugno)

I costi dell’energia aumentano e le soluzioni per risparmiare restano limitate. Il nuovo bonus incentiva gli italiani ad investire nel fotovoltaico, permettendogli di risparmiare sul montaggio e l’acquisto fino al 50% rispetto alla spesa sostenuta.

Ma il risparmio economico si amplia se valutassimo anche l’agevolazione dell’IVA al 10% piuttosto che al 22%. Dunque il 12% verrà risarcito al contribuente italiano che aderisce al sostegno entro il 31 dicembre 2024.

Per godere del risparmio sul montaggio e sull’acquisto dei pannelli fotovoltaici è sufficiente inviare una serie di documenti che dimostrano l’effettiva spesa sostenuta e che tali moduli optoelettronici siano installati in un appartamento che sarà predisposto come uso residenziale.

Il risparmio fiscale è ottenibile in base alla tipologia del bonus a cui si riferisce, e ad oggi risultano disponibili tre misure: il reddito energetico, l’agevolazione sulle ristrutturazioni e l’IVA al tasso agevolato.

Reddito energetico 2024

La misura più significativa – e soprattutto conveniente – è legata al reddito energetico. L’agevolazione prevede l’installazione a zero spese per i moduli fotovoltaici destinati a famiglie con gravi disagi sia economici che energetici.

Al momento sono poche le Regioni italiane aderenti all’iniziativa, ma per chi fosse interessato a fare domanda potrà spedire quanto richiesto nella piattaforma GSE.

Il requisito che i beneficiari devono soddisfare è legato all’ISEE e l’energia prodotta servirà all’autoconsumo. Quella ritenuta “in eccesso” dovrà essere ceduta dalla Regione che provvederà a ri-distribuirla in tutto il territorio.

Bonus ristrutturazioni 2024

Anche quest’anno il bonus per effettuare manutenzioni ordinare e straordinarie (ristrutturazioni) permette di poter detrarre il 50% su una spesa massima di 96 mila euro il cui importo viene suddiviso in 10 quote uguali e annuali.

Tra i costi ammissibili rientra anche l’installazione e l’acquisto dei pannelli fotovoltaici, oltre al rimborso per i mobili comperati e destinati all’immobile oggetto dell’intervento edilizio.

IVA agevolata al 10%

L’ultima misura che permette di risparmiare sull’energia e sull’installazione dei moduli fotovoltaici è la riduzione dell’IVA al 10%. Il 12% risparmiato è applicabile non solo alla spesa effettuata per il materiale, ma anche sul montaggio dell’impianto e sui costi di progettazione.

Il beneficio è godibile dalle persone fisiche che hanno voluto montare i pannelli in un immobile destinato ad uso abitativo.











