CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, GUDMUNDSSON LIBERA NICO GONZALEZ

La Fiorentina è ancora molto viva in questa sessione di calciomercato estivo se si pensa ai tanti rumors che la riguardano. Nello specifico, in orbita viola si parla molto del possibile arrivo di Albert Guðmundsson dal Genoa e, se questo dovesse essere confermato, i toscani saranno disposti a lasciar partire Nico Gonzalez. Il sudamericano però non dovrebbe abbandonare Firenze per un’offerta inferiore ai 35 milioni di euro, richiesta questa che la Juventus, club a lui interessato, vorrebbe ridurre inserendo nell’operazione una contropartita come Weston McKennie.

L’offerta della Fiorentina al Grifone per l’islandese, che avrebbe accettato il trasferimento nonostante l’intenzione del suo Presidente di trattenerlo in Liguria, sarebbe di 18 milioni di euro per il prestito più 6 milioni per il riscatto obbligatorio. Bisogna in ogni caso ricordare che anche l’Inter potrebbe continuare a muoversi per Gudmundsson, intralciando i piani della Viola.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PIACE BOVE DELLA ROMA

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su un giocatore di proprietà della Roma in questo agosto di calciomercato, ovvero Edoardo Bove. Secondo i rumors, il ventiduenne potrebbe lasciare Trigoria per un’offerta non inferiore ai 14 milioni di euro ed i toscani starebbero valutando anche il suo profilo insieme a quelli di altri elementi come ad esempio quello dello statunitense Francis Tanner Tessmann, pari età del Venezia. Per quest’ultimo sarebbero già stati avviati i contatti per portarne avanti il trasferimento.