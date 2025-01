CALCIOMERCATO INTER NEWS: UNO SCAMBIO CON IL BOLOGNA

Nei giorni scorsi parlando del calciomercato Inter avevamo riportato di come la società nerazzurra, che vuole rivoluzionare il suo attacco almeno nelle seconde linee, sia parecchio interessata a Santiago Castro, argentino che in questa stagione sembra aver fatto un bel salto di qualità e, senza sentire il peso dell’eredità lasciata da Joshua Zirkzee, sta trascinando il Bologna ad un rendimento praticamente identico a quello avuto con Thiago Motta. Proprio il fatto che i felsinei siano in piena corsa per tornare in Champions League è il fattore che si incrocia con l’Inter: Vincenzo Italiano avrebbe chiesto, venendo accontentato, rinforzi in mezzo per un reparto che sta facendo a meno di Michel Aebischer e Oussama El Azzouzi.

Calciomercato Roma/ A destra piace anche Sildillia, Soulé e Baldanzi vogliono restare (7 gennaio 2025)

Qui può entrare in gioco Beppe Marotta, perché uno dei nomi che Giovanni Sartori starebbe monitorando è quello di Kristjan Asllani: l’albanese ha avuto la sua occasione nella finale di Supercoppa, ma ancora una volta ha deluso le attese e il suo minutaggio con Simone Inzaghi rimane scarso. Ecco allora che l’Inter potrebbe pensare a questa operazione di calciomercato: cedere subito Asllani al Bologna ma utilizzarlo come pedina di scambio per Castro, che in ogni caso resterebbe sotto le Due Torri sino a giugno. Una trattativa che può entrare nel vivo anche nelle prossime ore e concretizzarsi, certamente bisognerà anche capire quale sia la volontà del calciatore in tal senso ma Asllani ha bisogno di rimettersi in gioco.

Calciomercato Juventus/ Schick, si può fare dopo 8 anni? Spunta anche Danso (oggi 7 gennaio 2025)

ZAMBO ANGUISSA, IDEA FOLLE O…

Sempre parlando di centrocampo, ma con riferimento alle entrate, il calciomercato Inter potrebbe perseguire una pazza idea: vale a dire, quella di acquistare Frank Zambo Anguissa dal Napoli. Naturalmente si parla di estate, ma intanto i nerazzurri si portano avanti, e l’operazione sarebbe molto simile a quella che ha portato Piotr Zielinski alla corte di Simone Inzaghi: in un anno dunque l’Inter scipperebbe al Napoli i due terzi del centrocampo titolare che ha vinto lo scudetto. Zambo Anguissa è attualmente un intoccabile di Antonio Conte, così come lo era stato con Luciano Spalletti e anche lo scorso anno; tuttavia, attenzione alla situazione contrattuale.

Calciomercato Milan/ Ricci in chiusura ma per l'estate, Theo verso il rinnovo? (oggi 7 gennaio 2025)

Il centrocampista camerunense è in scadenza, il Napoli ha un’opzione da far scattare per un rinnovo per altre due stagioni ma non l’ha ancora rinnovata: le cose potrebbero cambiare nel giro di poche settimane o magari tra qualche mese, ma nel frattempo magari lo stesso Anguissa si sta guardando intorno alla ricerca di nuove sfide – soprattutto se i partenopei dovessero vincere ancora lo scudetto – e l’Inter giustamente rimane alla finestra in attesa degli eventi. Si tratterebbe di una mezzala diversa rispetto a quelle che Inzaghi utilizza nel suo 3-5-2, ma potrebbe essere un’interessante se non determinante variazione sul tema andando a inserire muscoli in mezzo. Staremo a vedere…