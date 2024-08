CALCIOMERCATO LAZIO, MICHAEL FOLORUNSHO VUOLE VESTIRE LA MAGLIA BIANCOCELESTE: MANCA L’INTESA CON IL NAPOLI

Nonostante la brutta sconfitta subita ieri pomeriggio contro l’Udinese, il calciomercato Lazio continua e deve farlo dopo la prestazione sotto tono dei suoi centrocampisti che sono sembrati in ritardo di condizione rispetto agli avversari. Il mercato parla di una Lazio che sta continuando a seguire la pista per Michael Folorunsho del Napoli anche se l’intesa tra i biancocelesti ed i partenopei non è ancora stata trovata nonostante il lungo interessamento. L’ex centrocampista di Bari ed Hellas Verona ha scelto di tornare a vestire la maglia dei biancocelesti che però dovranno fare uno sforzo per accontentare il Napoli e regalare a Marco Baroni quello che è stato uno degli uomini chiave della stagione dello scorso anno al Bentegodi. La distanza tra i due club rimane sulla formula: la Lazio vorrebbe presentare un prestito con diritto di riscatto mentre il Napoli continua a chiedere l’obbligo per un calciatore fuori dal progetto Conte.

CALCIOMERCATO LAZIO, CARLOS ALCARAZ IL PIANO B PER IL CENTROCAMPO

In caso di fallimento della trattativa per Michael Folorunsho, il calciomercato Lazio sta tenendo aperta anche la pista per l’argentino Carlos Alcaraz in forza al Southampton ma con una grande possibilità di addio. L’argentino ha già avuto esperienza in Serie A negli ultimi sei mesi dello scorso campionato che lo hanno visto in prestito alla Juventus dove non è mai sbocciata l’intesa con Massimiliano Allegri. Fabiani continua a seguire Alcaraz che potrebbe diventare una delle grandi occasioni degli ultimi giorni di mercato in caso di difficoltà nella trattativa con il Napoli per Michael Folorunsho. Il dato di fatto è che Baroni è alla ricerca di un nuovo centrocampista soprattutto se dovesse realizzarsi una cessione di Cataldi o di Vecino che potrebbero lasciare la Lazio negli ultimi giorni di mercato.