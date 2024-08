CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE PAROLE DI MISTER CONTE

Il Napoli ha cominciato ufficialmente la stagione ieri sera superando il Modena in Coppa Italia ai calci di rigore ma il calciomercato estivo potrebbe portare ancora qualche volto nuovo ai piedi del Vesuvio. A conferma di ciò sono arrivate anche le parole dell’allenatore degli azzurri Antonio Conte, il quale ha espresso il suo parere al riguardo dopo la gara vinta contro gli emiliani non senza faticare, specie se si pensa al pareggio senza reti maturato nei tempi regolamentari.

Intervistato da Sport Mediaset, Conte ha spiegato: “Stasera è stato un bel bagno di realtà per tutti. Dobbiamo lavorare ancora tanto, sia io sul campo, sia il club. Ci sono delle cose oggettive e non si può far finta di niente, ma non mi va di sottolineare certi aspetti. Sapevo di questa situazione con dei paletti sul mercato in termini di acquisti e ingaggi, poi tanti calciatori non vogliono venire a Napoli perché quest’anno non giochiamo le coppe europee. Io leggo ‘Conte vuole questo e quell’altro‘, ma io non voglio nessuno. Voglio rinforzi perché ne abbiamo bisogno”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CAJUSTE IN PARTENZA

Aspettando di capire quali saranno le prossime mosse in entrata da parte del calciomercato Napoli per questi giorni di mercato estivo, non mancano anche le operazioni in uscita come quella riguardante l’imminente partenza di Jens-Lys Michel Cajuste. Il venticinquenne svedese, secondo i rumors emersi nelle scorse ore, sarebbe ad un passo dal trasferimento al Brentford ed è atteso oggi a Londra per le visite mediche e la firma del contratto.

Come spiegato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Cajuste si trasferirà dunque in Inghilterra per 1,5 milioni di euro di prestito oneroso a cui si aggingeranno ulteriori 11 milioni di euro per il riscatto pattuito al raggiungimento di determinate condizioni. Arrivato dal Reims nel 2023, Cajuste lo scorso anno ha collezionato 35 apparizioni senza segnare alcun gol ed ha un contratto valido fino al giugno del 2028.

