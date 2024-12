Gli animi si sono spesso scaldati al Grande Fratello nel corso della ventesima puntata del reality andata in onda ieri sera, lunedì 30 dicembre 2024, anche Lorenzo Spolverato è finito al centro del mirino di alcuni concorrenti. Durante la diretta è scoppiata una discussione molto accesa tra le Monsé e le Non è la Rai che ha creato non poco malumore. Non appena c’è stata la pubblicità sono volate accuse e urla nella casa più spiata d’Italia, solo Lorenzo ha difeso Maria Monsè e la figlia Perla Maria.

Visibilmente infastidito il gieffino si è scagliato contro le sue compagne di avventura che hanno rivolto delle critiche a Perla Maria. Urlando ha ricordato che la ragazza ha solamente diciotto anni e loro non la fanno mai parlare, lui pensa che non sia il caso di attaccarla, le ha anche invitate ad avere rispetto nei suoi confronti. Lorenzo Spolverato ha continuato dicendo che loro sono persone di cinquant’anni e ha ribadito che non fanno parlare, a quel punto è intervenuta la Morlacchi dicendogli di smetterla. Secondo Jessica ha cercato di attirare l’attenzione perché da qualche minuto non aveva le telecamere addosso e lo ha accusato di essere davvero piccolo.

Lorenzo Spolverato prende le difese delle Monsè al Grande Fratello, gieffini lo attaccano

Durante la pubblicità Lorenzo Spolverato ha continuato a difendere le Monsè, a detta sua è vero che nella casa attaccano in gruppo. Giglio subito dopo si è scagliato contro di lui dicendo che si stava aggrappando agli specchi e che non capiva nulla. Luca dopo la puntata si è sfogato con Bernardo ed Emanuele, riferendosi alle urla e alle discussioni ha detto che forse hanno esagerato, ci ha tenuto però a precisare che ha detto quello che pensa. A detta sua hanno litigato perché non hanno visto coerenza.

Giglio al Grande Fratello riferendosi a Lorenzo Spolverato ha poi detto che si è riavvicinato ad Helena dopo la rottura con Shaila, ma ha preso di nuovo le distanze dalla Prestes ora che è tornato con l’ex velina, ha anche nominato la modella brasiliana. A detta sua non ha visto coerenza da parte sua e ha deciso di intervenire perché secondo lui stava dicendo cose sbagliate. Il gieffino ha fatto anche notare che dopo aver sparlato di Luca si è confidato proprio con lui sul suo passato, dopodiché ha aggiunto: “Poi critica tutti per lo sporco ed è il primo che spegne le sigarette nei bicchieri“.