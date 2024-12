Le liaison al Grande Fratello 2024 sono come di consueto il baricentro della curiosità da parte degli appassionati; possibili ship, ‘triangoli’ poco chiari ma anche rapporti scanditi da momenti di tensione ma con un sentimento latente ancora tutto da esplorare. In quest’ultima sezione – a dispetto delle critiche e dello scetticismo – sembrano rientrare Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Per loro le ultime settimane sono state roventi; dalla grande passione travolgente sono passati a chiudere la relazione ma molti avranno notato come, entrambi, abbiano lasciato aperto più di uno spiraglio.

Nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento, raccontato proprio dai protagonisti. Una circostanza che non può che alimentare un interrogativo su tutti: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati insieme al Grande Fratello 2024? La risposta non può essere netta, ma le parole della concorrente – immortalate da una clip pubblicata sul sito ufficiale del reality – non lasciano spazio ad interpretazioni particolarmente lontane dal ritorno di fiamma.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, quiete dopo la tempesta? Lei: “Che bello trovare un equilibrio…”

“Mi ha detto che devo capire che non sono mai sola, che non vuole disturbare quando sono con altre persone. Io ho sempre detto che la speranza è l’ultima a morire, sento che questa cosa è reale…”. Queste le parole di Shaila Gatta che, parlando con Mariavittoria Minghetti, ha raccontato di un tenero confronto delle ultime ore proprio con Lorenzo Spolverato.

Sembra tornare il sereno per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, come testimoniato dalle parole della concorrente del Grande Fratello 2024: “Per me ne è sempre valsa la pena… E’ stato proprio un bel momento, sono stata così bene. Anche ieri mattina mi ha detto tante cose belle: ‘E’ facile quando sei una bomba sexy dire che sei bella, invece a me piaci così, senza trucco’…”. La ballerina ha poi aggiunto: “Che bello trovare un equilibrio, quando senti qualcosa dentro di te vale la pena combattere. Io so che lui è un ragazzo intelligente, mi ha detto anche: ‘Tutti quelli che ti hanno vissuto, come hanno fatto a non amarti’… “.

