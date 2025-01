Chi è Carlotta: tutto su Carla Quadraccia

Carlotta è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 29 gennaio 2025. Classe 1976, all’anagrafe si chiama Carla Quadraccia e il suo nome è diventato popolarissimo grazie ad alcuni tormentoni musicali che, ancora oggi, fanno cantare e ballare tutti. Il successo è arrivato negli anni Duemila con la canzone “Frena” che è diventata un vero tormentone estivo trionfando nella sezione Giovani di Un disco per l’estate. L’anno successivo ha partecipato al Festival di Sanremo, classificandosi al quinto posto con la canzone Promessa. Nel 2001, poi, pubblica il brano Caresse toi con cui partecipa al Festivalbar.

Andrea Prospero, 19enne scomparso da Perugia/ “Doveva incontrarsi con la sorella poi è sparito”

Dal 2010, decide di mettere da parte il palco e dedicarsi all’insegnamento nella scuola di Mogol. Dopo essere stata lontana dalle scene per diverso tempo, a gennaio 2025, torna in tv partecipando, come concorrente, al programma di Raiuno “Ora o mai più”.

Carlotta: ecco perché partecipa a Ora o mai più

In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggeri, prima di tornare sul palco come concorrente di Ora o mai più, Carlotta ha condiviso tutto il suo entusiasmo per tale occasione. “Il più entusiasta per la mia partecipazione a Ora O Mai Più è mio figlio Vittorio di dieci anni, che non mi ha mai visto in tv. Quando ha visto lo spot di presentazione del programma fra la contentezza e lo stupore ha iniziato a saltare!“.

Alessia Pifferi, processo d'Appello rinviato/ L'avvocato Pontenani: “C'è un clima di terrore”

“Ho subito accettato la proposta di partecipare perché ho proprio voglia, adesso, di tornare a cantare per il pubblico, con la musica suonata da un’orchestra e dei professionisti che mi affiancheranno”, ha aggiunto la cantante, pronta a sfruttare tale occasione.