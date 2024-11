Carolina Russi è la figlia di Anna Pettinelli, nata da una precedente storia d’amore della speaker. Classe 1992, con la passione per il canto e per la musica, si vocifera che in passato abbia avuto una sorta di frequentazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria. D’altronde lui e Carolina hanno lavorato insieme in radio e sarebbe proprio sul luogo di lavoro che sarebbe nato un interesse. I rumor, tuttavia, non sono mai stati confermati dai diretti interessati. Carolina Russi, d’altronde, sembra piuttosto gelosa della sua privacy e non ama mettere in piazza le questioni di cuore.

In quanto al legame con mamma Anna, però, la giovane non nega di essere legatissima a lei. E’ proprio la madre ad averla ispirata e introdotta nel mondo della radio, trasmettendole tutta la passione per il suo lavoro. Con le sue capacità Carolina si è fatta strada e oggi, anche se continua a cantare e suonare per diletto, ricopre un ruolo che ama.

Carolina Russi: “Vi dico com’è davvero mia madre Anna Pettinelli…”

“Io sono pazza di mia madre”, aveva detto la figlia di Anna Pettinelli nel corso di una bella intervista in tv. Parlando della mamma, Carolina, traccia un ritratto inedito o comunque estraneo a chi è abituato a vederla sempre battagliera in tv. “E’ la persona più buona che abbia mai conosciuto, anche se non glielo dico spesso”, ha raccontato in una intervista a Verissimo.

“Mia figlia è il mio cuore”, ha invece sottolineato Anna Pettinelli. “E’ il mio cuore, non solo un pezzo di cuore. Poi, chi ha figli sa benissimo che qualsiasi cosa si faccia, una parte del nostro cervello pensa sempre a loro”, le parole della speaker. Di sicuro, mamma e figlia hanno un costruito rapporto schietto e ironico nel corso del tempo, come si evince dalle interviste che hanno rilasciato in coppia, dove si sono punzecchiate a vicenda.

