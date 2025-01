Il concetto di arte universale è strettamente legato alla varietà di talenti e discipline esistenti; alcune più note, altre meno, ma nulla toglie alla bellezza della realizzazione. Quest’oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo – 3 gennaio 2025 – ne avremo un esempio grazie alla presenza di Celia Munoz, la più famosa ventriloquista al mondo. Originaria degli Stati Uniti d’America, si è fatta conoscere dagli appassionati anche per il suo talento da soprano che abilmente unisce alla sua passione principale.

Cristina Pugliese, un testimone: “Voleva buttarsi sotto un treno”/ “Diceva che non vedeva la figlia”

Ma chi è Celia Munoz, nota per essere la ventriloquista più famosa al mondo? Per conoscere qualcosa in più sulla sua carriera basta andare sul suo sito ufficiale dove a caratteri cubitali menziona le due esperienze forse più significative e che hanno contribuito in maniera dominante a portarla all’attenzione di tutti. Prima finalista nel noto talent statunitense Americas’ got talent, poi vincitrice del medesimo show in Spagna.

Martina Voce “Mio ex rideva mentre mi colpiva”/ “Era premeditato, in tribunale gli riderò in faccia”

Celia Munoz, marito e figli della ventriloquista più famosa al mondo

Le due esperienze televisive in due località del mondo diverse e lontane hanno permesso a Celia Munoz di amplificare la propria notorietà affermandosi, appunto, come la ventriloquista più famosa al mondo. Di recente abbiamo avuto modo di apprezzarla anche in Italia; lo scorso 14 dicembre è stata infatti ospite al Teatro Goldoni per lo spettacolo Abracadabra – La notte dei miracoli.

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Celia Munoz? Nessuna informazione al riguardo; non sappiamo se la ventriloquista più famosa al mondo abbia un marito, compagno e dunque dei figli. Con la sua partecipazione di oggi a La Volta Buona chissà che non emerga qualche curiosità sul suo conto anche sulla sfera sentimentale.

Vincitori Premio Tenco 2024, chi sono/ Targhe e riconoscimenti per i 50 anni della rassegna