Cenone di Capodanno 2025, in vista della preparazione, molte famiglie si apprestano a fare la spesa per acquistare i prodotti da usare nel menu per i festeggiamenti per l’anno nuovo. La lista degli ingredienti può essere varia e dipende soprattutto da cosa si è deciso di cucinare, tra tradizione e innovazione, sono infatti moltissime le idee che possono essere utili nella scelta dei piatti da presentare. Sempre tenendo d’occhio il risultato che dovrebbe essere un giusto compromesso tra qualità ed eleganza, è possibile anche risparmiare sul prezzo finale a persona, seguendo qualche consiglio utile.

Uno dei temi del 2025 è infatti proprio il risparmio unito alla sostenibilità, due fattori importanti se si considera il generale aumento dei prezzi del periodo e soprattutto l’enorme spreco alimentare che solitamente si verifica proprio durante le feste in cui si tende a cucinare troppo per poi ritrovarsi a dover riciclare gli avanzi o addirittura buttare via prodotti costosi. Il primo consiglio è quindi quello di decidere pianificando ogni ricetta, e scrivere una lista di ingredienti da comprare, una operazione che richiede pochi minuti e può essere fatta anche all’ultimo momento. Il secondo consiglio, una volta individuate le pietanze da preparare è quello di limitare al massimo l’acquisto di prodotti pronti, preferendo prodotti freschi, possibilmente del territorio che possono quindi essere reperiti facilmente anche nei mercati locali.

Cenone di Capodanno 2025, consigli per il menu e lista della spesa

La spesa per il cenone di Capodanno 2025 può essere fatta anche risparmiando sul prezzo ma non per questo limitando la qualità. La scelta sia del negozio che dei prodotti infatti sarà il principale fattore che può garantire il risultato elegante pur restando in un budget limitato. Che sia di carne, di pesce o anche vegetariano, il menu più adatto andrà scelto in base al gusto degli ospiti ma non dovranno mancare alcuni ingredienti tradizionali, considerati beneauguranti per l’arrivo del nuovo anno. Il consiglio è quello di limitare gli antipasti prediligendo la qualità più che la quantità, proporre un primo piatto semplice e gustoso ma anche d’effetto come ad esempio una lasagna in bianco con verdure e salmone, o un risotto ai funghi porcini e un secondo piatto che può essere un arrosto con contorno di verdure o patate al forno.

Immancabili i cibi portafortuna come: Lenticchie e zampone da assaggiare a mezzanotte, ma anche uva, noci, e frutta secca. Per questi ultimi c’è una grande varietà di scelta e prezzi per tutte le tasche, pianificando prima la spesa si potranno controllare le offerte nei vari supermercati per scegliere quello che offre le migliori soluzioni. Infine ma non meno importante, la scelta dei vini per accompagnare i vari piatti, e soprattutto bollicine per il brindisi, anche questi ormai in commercio in versioni adatte a tutte le tasche.