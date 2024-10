Tanti sono i volti che negli anni sono riusciti ad entrare nel cuore degli appassionati grazie al mezzo televisivo e non solo. Tra questi occupa un posto degno di nota anche Nadia Bengala nonostante da diverso tempo abbia lasciato gli impegni relativi al mondo dello spettacolo. Ma cosa sappiamo sulla vita privata dell’ex Miss Italia. Dopo aver raccontato in alcune interviste i tormenti vissuti con amori del passato, sappiamo che da diversi anni condivide l’amore con Alessandro Stocchi, attuale compagno di Nadia Bengala.

Mauro Corona, chi sono i suoi genitori / "Mio padre mandò in coma mia madre...", un'infanzia traumatica

Ma chi è Alessandro Stocchi, compagno di Nadia Bengala? Sappiamo che non appartiene al mondo dello spettacolo; il suo campo di riferimento sarebbe l’imprenditoria, settore dove risulta anche particolarmente attivo e noto. Oltre a tali aneddoti non è dato sapere altro; la coppia è particolarmente discreta e, non vivendo più da protagonista la scena mediatica, Nadia Bengala ha scelto di tutelare i suoi affetti e dunque anche la sua quotidianità sentimentale.

Marco Maddaloni/ "Grande Fratello? La scelta di andare via mi ha fatto soffrire"

Alessandro Stocchi, compagno di Nadia Bengala: vent’anni insieme senza l’ombra di una crisi

Alcuni riferimenti sulla relazione tra Nadia bengala e il compagno Alessandro Stocchi sono comunque noti. La relazione tra i due pare sia iniziata Nel 2007, diverso tempo dopo l’ultima liaison dell’ex valletta e attrice con Otto Schiavani. Da quest’ultimo è nata l’unica figlia di Nadia Bengala, Diana; con l’attuale compagno pare invece che non abbia avuto figli. Dunque, da quasi vent’anni la storia d’amore tra Nadia Bengala e il compagno Alessandro Stocchi procede a gonfie vele; un amore che non necessita di celebrazioni social e mediatiche ma che non per questo è da considerare meno intenso di liaison più note.