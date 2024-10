LA MOGLIE DI MAURIZIO GASPARRI: “DA GIOVANE ERA COME AL PACINO!”

Chi è Amina Fiorillo, moglie di Maurizio Gasparri? Questo pomeriggio, su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di “Onorevoli Confessioni”, il talk show condotto da Laura Tecce e che, come spiega il titolo, concede il microfono ai protagonisti della politica italiana: e nell’appuntamento che ci accingiamo a vedere, di scena sarà il 68enne senatore e giornalista romano che, sulle sue pagine social, aveva anticipato la chiacchierata allegando uno scatto assieme alla conduttrice da casa sua durante le registrazioni del programma: “Una lunga intervista in cui ho raccontato a Laura Tecce molto della mia vita, non solo politica”. Conosciamo meglio, nel frattempo, chi è Amina Fiorillo, moglie di Maurizio Gasparri e scopriamo qualcosa di più della loro relazione.

Genitori di Maurizio Gasparri, chi sono/ Il ricordo del papà, ex generale Arma: "Ci guida pure ora con la..."

Per raccontare chi è Amina Fiorillo, moglie di Maurizio Gasparri, possiamo rifarci non solo alle parole del marito ed ex ministro ma alle, molto rare, uscite pubbliche della donna che ha avuto modo di parlare dello storico compagno in alcune occasioni. Se della loro vita sentimentale non conosciamo molto e nemmeno delle circostanze in cui la coppia si era conosciuta, si apprende da diversi portali che ricostruiscono la ‘biografia’ di quest’amore che Maurizio e la sua Amina sarebbero sposati dai primi Anni Ottanta e che nel corso del loro oramai lungo matrimonio, trascorso interamente in quel di Roma, sono diventati genitori di Gaia, la loro primogenita e unica figlia (di cui accenniamo in un altro pezzo a parte).

Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le stelle 2024/ Possibili vincitori? I fan ci credono

CHI E’ AMINA FIORILLO: LA DIFESA DEL MARITO DOPO LE PAROLE DI…

Tuttavia, forse non molti ricordano che Amina Fiorillo, moglie di Maurizio Gasparri, era stata protagonista un po’ di tempo fa al programma radiofonico de ‘La Zanzara’, evento più unico che raro per la diretta interessata, la quale non ama molto i riflettori e assieme al compagno tiene molto alla privacy della loro relazione. In quell’occasione, aveva destato scalpore e suscitato l’immancabile ironia degli ascoltatori e del pubblico dei social il suo paragone tra Gasparri e un noto attore, dal momento che da giovane, secondo Amina, il suo Maurizio “somigliava ad Al Pacino”, oltre ad avere “una simpatia devastante”. E sempre in un’altra ‘apparizione’ radiofonica, la moglie di Maurizio Gasparri aveva risposto a tono a chi paragonava il senatore ad Alvaro Vitali…

Francesco Paolantoni a Ballando con le Stelle 2024, chi è / La storia ventennale con l'ex Paola Cannatello

“Lo auguro a qualcun altro, con tutto il rispetto. Lui è affascinante, una persona di spessore, sa tantissime cose e riesce ad affrontare qualsiasi argomento”: così Amina Fiorillo, moglie di Maurizio Gasparri, sulle frequenze di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 2 a chi azzardava quel vertiginoso parallelo tra il politico e una delle icone della comicità degli Anni Settanta e Ottanta e della commedia sexy nostrana. Pur non avendo molte informazioni sul privato e le origini di Amina Fiorillo, oltre che della sua occupazione, la donna era tornata sotto i riflettori questa estate, quando aveva avuto un battibecco a distanzacon Francesca Pascale, rea di aver usato parole dure col marito: e nella sua replica aveva anche aggiunto che “non intervengo mai in pubblico, ma ogni tanto è un piacere esternare”.