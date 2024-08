Chi è Andrea Maestrelli, capitano e protagonista nella replica di Ciao Darwin 9

C’è anche Andrea Maestrelli tra i protagonisti della replica in onda questa sera – mercoledì 14 agosto – su Canale 5 di Ciao Darwin 9. Venticinque anni, nato a Empoli, Andrea è un calciatore e lavora come fotomodello; negli ultimi anni ha indossato le maglie di Perugia, Arzachena, Arezzo, Monopoli e più recentemente di Lucchese e Potenza. Il calcio pare essere proprio nel dna di Andrea, che infatti è nipote del campione del mondo ed ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi.

Sergio Friscia chi è? Da Ciao Darwin ai ruoli drammatici in tv/ "Da sempre contro le etichette ma..."

Nel 2022 ha preso parte come concorrente del Grande Fratello Vip dove ha incontrato anche la sua ex fidanzata Nicole Murgia e con la quale ha condiviso parte del percorso dentro la casa. Oggi, per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale, sembrerebbe aleggiare il mistero. Almeno sul suo profilo social ufficiale non ci sono tracce di eventuali fidanzate o spasimanti, il ragazzo pare felicemente single.

Sarah Shaw chi è, ha un fidanzato?/ Cosa fa dopo il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin 9

Vita privata e sentimentale nel mistero: dopo la storia con Nicole Murgia il flirt con Martina Nasoni?

Dopo il flirt con Nicole Murgia, Andrea Maestrelli pare sia stato avvistato in compagnia di Martina Nasoni, ma anche in questo caso il condizionale è d’obbligo perché dai diretti interessati non è mai arrivata alcuna conferma. Nel frattempo si sono rincorse indiscrezioni e rumors sulla vita privata dello sportivo, che negli ultimi tempi come ricostruivamo ha anche collezionato diverse esperienze in tv.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello vip è arrivata la chiamata di Paolo Bonolis per Ciao Darwin. In questa puntata il calciatore guida la squadra degli Sportivi, che sfida il team del Divano capitanato da Sergio Friscia. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del programma…

Ciao Darwin 9, 5a puntata: Divano Vs Sport (replica)/ Madre Natura e diretta: Sergio Friscia sfida Maestrelli