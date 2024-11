Antonia, chi è l’allieva di Amici 2024: quello che si sa sulla cantante

Antonia è ufficialmente una nuova allieva della scuola di Amici 2024. La cantante è stata già presentata al pubblico e agli altri allievi da Rudy Zerbi che ha chiesto alla produzione di darle la possibilità di vivere in casetta per entrare in contatto con il mondo della scuola. «Ragazzi mi hanno detto di venire ma non so nulla. Lei è Antonia ed è la possibile sostituta di Diego, resterà in casetta con voi» ha detto Rudy Zerbi prima della decisione definitiva sul suo destino.

Destino che viene deciso nel pomeridiano di Amici 2024 di oggi, domenica 17 novembre 2024 con Rudy Zerbi che propone la sostituzione di Diego Lazzari nella propria squadra con Antonia. Prima della decisione, i due cantanti si esibiscono: Diego si è esibito sulle note di: Tu non mi basti mai e Tasche piene di sassi. Antonia: Blu di Rkomi ed Elisa e un’altra canzone in inglese.

La scelta di Rudy Zerby su Antonia ad Amici 2024

Dopo aver ascoltato le esibizioni sia di Diego Lazzari che di Antonia, Rudy Zerbi conferma la volontà di sostituire il primo: Antonia, così, diventa ufficialmente un’allieva di Amici 2024 entrando nella squadra di Zerbi. Nessuna eliminazione, tuttavia, per Diego che potrà essere accolto da Anna Pettinelli o da Lorella Cuccarini che, però, hanno ancora qualche dubbio.

Per Antonia, dunque, inizia ufficialmente oggi la sua avventura nella scuola di Amici 2024 dove, oltre a dover affrontare tutte le lezioni per non deludere le aspettative di Zerby, dovrà affrontare la convivenza con gli altri ragazzi, in primis con Diego che non ha preso benissimo la scelta dell’insegnante di sostituirlo dopo aver puntato molto su di lui. Antonia, da parte sua, è pronta a sfoggiare le sue doti canore con cui ha subito convinto Zerbi a darle una possibilità.

