Chi è Carolina Castagna, figlia di Alberto Castagna/ Il rapporto con Francesca Rettondini

Alberto Castagna, in virtù di quanto ha donato al mondo della televisione ed a milioni di appassionati, resterà sempre impresso nella memoria di chi fortunatamente ne ha potuto apprezzare le gesta sul piccolo schermo. La sua influenza, anche dopo la triste scomparsa risalente a quasi vent’anni fa, inevitabilmente alimenta ancora oggi la curiosità su quelli che sono i suoi affetti più cari, come nel caso di sua figlia Carolina Castagna.

Chi è Carolina Castagna, figlia del compianto Alberto Castagna? Parliamo di una giovane molto discreta, attenta nel coltivare le sue passioni e la sua carriera senza offrirsi alla scena mediatica come “figlia d’arte”. Non ha infatti seguito le orme di suo padre ma vanta un percorso di studi di tutto rispetto. Prima gli studi liceali, poi la laurea in Farmacia e Medicina presso l’Università La Sapienza per poi specializzarsi al Jefferson College of Population Health negli Stati Uniti d’America.

Alberto Castagna, l’affetto sincero tra sua figlia Carolina Castagna e l’ultima compagna Francesca Rettondini

“Quella sera me la ricordo benissimo, mi viene la nausea solo a pensarci. Mi ricordo che ho subito cercato di mettere insieme le foto cartacee e di spruzzare il suo profumo su tutti i suoi maglioni”. Queste le toccanti parole di Carolina Castagna, alcune settimane fa a La Volta Buona, ricordando la triste scomparsa di suo padre Alberto Castagna. “… Avevo paura di dimenticarmi di lui, poi ho scoperto con gli anni come fosse impossibile che accadesse. Era come lo vedevate in tv; una persona molto ironica e disponibile. Io sono figlia unica quindi era pazzo di me, mi ha sempre descritta come la sua principessa”.

Carolina Castagna – figlia di Alberto Castagna – è nata dal matrimonio del conduttore con Pucci Romano ma ha condiviso diversi anni della sua vita anche con l’ultima compagna di suo padre, Francesca Rettondini. Con la donna vanta ancora oggi un grande rapporto; non ha infatti mai tentato di sostituirsi nel ruolo materno profilandosi piuttosto come amica, confidente e accettata dalla giovane in virtù dell’amore che legava Francesca Rettondini al suo compianto papà, Alberto Castagna.











