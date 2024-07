Chi è Cecilia Primerano, giornalista e conduttrice del TG1/ Marito e figli: discrezione sulla vita privata

Cecilia Primerano è protagonista di un’intensa vita professionale, vissuta sempre con grande dedizione, diligenza; valori che l’hanno portata a coronare le tappe più agognate e sempre con merito. Come racconta il portale CityNow, la sua attività giornalistica inizia nel contesto radiofonico in collaborazione con l’emittente RTL 102.5. Successivamente, forse come consacrazione, sarà proficua la collaborazione con Bruno Vespa nel suo programma più iconico, “Porta a Porta”.

Sempre il portale racconta con l’ambizione di Cecilia Primerano fosse quella di arrivare al TG1; sogno agguantato e impreziosito da ulteriori progetti e collaborazioni che oggi la vedono primeggiare nel contesto del giornalismo italiano. La sua attitudine l’ha sempre portata a spaziare nei campi più disparati; lo dimostra l’esordio in radio e poi il passaggio al contesto televisivo; di recente, la sua attenzione infatti passata al mondo del web e alle sue dinamiche sempre più intrecciate con le dinamiche sociali e dunque con la comunicazione.

Cecilia Primerano, dall’impegno nel giornalismo all’attenzione alla privacy per la sfera privata

Oggi Cecilia Primerano è in prima linea nel racconto dell’informazione pubblica per la Rai e prosegue la sua permanenza sia nel ruolo di inviata che conduttrice del Tg1 a testimonianza della grande stima guadagnata sul campo. Ma cosa sappiamo della vita privata? Come riporta il portale Tag24, la giornalista risulta particolarmente discreta a proposito di tutto ciò che non riguarda la sfera professionale. Non sappiamo dunque se Cecilia Primerano abbia un marito ed eventualmente dei figli. Di contro, sappiamo però che la giornalista è innamorata dei mezzi comunicativi e, ormai da diversi anni, si batte affinché l’informazione sia sempre puntuale e soprattutto libera.











