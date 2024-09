Grazie alle Olimpiadi di Parigi 2024 abbiamo avuto un focus non da poco sui grandi protagonisti dello sport azzurro, così come di coloro che ne hanno trainato il percorso arrivando in diversi casi a conquistare medaglie che valgono come orgoglio nazionale. Un esempio è rappresentato da Claudia Mancinelli, allenatrice di Sofia Raffaeli.

Iconico alle Olimpiadi di Parigi 2024 il reclamo durante la gara di Sofia Raffaeli; l’allenatrice Claudia Mancinelli si è rivolta alla giuria per correggere il punteggio e ciò che ha impressionato il pubblico – al punto da rendere il video letteralmente virale – è stata la fermezza con la quale si è calata nel suo ruolo di coach a 360 gradi. Ma cosa sappiamo sulla carriera di Claudia Mancinelli oltre lo sport?

Claudia Mancinelli: “Mio marito Mattia Battistini è un cantautore…”

Non tutti sanno che Claudia Mancinelli, prima di cimentarsi nel ruolo di allenatrice, ha costruito una carriera – seppur breve – nel mondo del cinema e della tv. Da “Fratelli Unici” a “Emmanuel”, passando per alcune comparse in serie tv e soap cult come “Un posto al sole” e “Che Dio ci aiuti”. “Se mi mancano cinema e tv? No, per niente. E’ come se avessi fatto tutto quello che ho fatto per arrivare qui oggi” – ha raccontato Claudia Mancinelli al Corriere della Sera – “Nella ritmica mi diverto perchè metto in campo tutto quello che ho studiato”.

E sulla vita privata di Claudia Mancinelli? Il marito è Mattia Battistini e qualcosa in più sul suo conto è stata proprio l’allenatrice a raccontarlo: “Sono tornata a Fabriano grazie a mio marito Mattia Battistini che si merita una statua, la mia famiglia è stata la mia roccia. Lui lavora nella musica, è cantautore”. Dunque, legati dalla passione per l’arte, seppur in due ambiti diversi, Claudia Mancinelli e il marito hanno avuto anche due figli, sui quali però non sono reperibili informazioni.