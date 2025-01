Cosimo e il rapporto con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tra i corteggiatori di Tina Cipollari, chi è riuscito a catturare la sua attenzione è Cosimo che è più giovane della bionda opinionista che, però, ha deciso comunque di concedergli una possibilità. Cosimo ha 47 anni, ha una società immobiliare e ama viaggiare. Durante il primo incontro con Tina, le ha regalato un bracciale e le ha dedicato anche una canzone. Pur volendo un uomo che abbia un’età dai 63 anni in cu, Tina ha deciso comunque di provare a conoscere Tina che, però, non ha concretizzato tale desiderio.

Al termine della scorsa puntata, infatti, Tina ha mandato a casa Riccardo e Antonino, altri due ipotetici corteggiatori, trattenendo solo Cosimo con cui, però, non è uscita a causa di diversi impegni come ha raccontato la stessa Tina.

Tina Cipollari: nessuna esterna con Cosimo

Maria De Filippi ha aperto la puntata di Uomini e Donne del 31 gennaio 2025 con il trono di Tina Cipollari che si accomoda sul trono sulle note del brano “Soldi soldi soldi”. Maria, poi, le chiede come mai abbia trattenuto Cosimo e non sia uscita con lui. “Ho avuto tanti impegni, per il momento lascialo lì”, dice la bionda opinionista nelle vesti di tronista.

“Non lo faccio neanche entrare?“, chiede Maria De Filippi. “Lo facciamo entrare dopo. Vediamo prima i nuovi”, risponde Tina che, dopo aver incontrato Angelo, si confronta con Cosimo che le porge nuovi omaggi promettendole di volare presto. Ancora nessuna esterna, dunque, per Tina Cipollari che, per il momento, sta dando priorità alla conoscenza in studio prima di uscire insieme. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, svelano che nelle prossime puntate, Tina uscirà a cena con Cosimo con cui trascorrerà una serata a Roma.