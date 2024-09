Chi è Daniele Capuana, tentatore di Temptation Island 2024 settembre

Tra i tredici tentatori di Temptation Island 2024 settembre c’è anche Daniele Capuana, volto già noto al pubblico di Uomini e Donne. Prima di essere scelto come single dell’edizione di settembre del programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, Daniele è stato un corteggiatore di Uomini e donne. La sua avventura risale alla scorsa stagione quando, dopo aver visto sul trono Ida Platano, ha deciso di provare a conquistarla riuscendo anche ad uscire in esterna con lei, ma chi è davvero Daniele Capuana?

Chi è Julia, tentatrice di Temptation Island 2024 settembre che potrebbe essere fidanzata/ La segnalazione

Daniele ha 38 anni e arriva dalla provincia di Pisa. Lavora come preparatore atletico di una squadra di calcio in prima categoria. Si sta laureando in scienze motorie. Ha un fratello di nome Davide ed è nato sotto il segno della vergine.

Daniele Capuana e l’avventura a Uomini e Donne come corteggiatore di Ida Platano

Dopo la presentazione a Uomini e Donne, Daniele Capuana ha conquistato le attenzioni di Ida Platano che l’ha portato anche in esterna regalandogli anche un massaggio. Nonostante il feeling iniziale, però, tra i due non è scattato quel qualcosa in più da portare Ida a trattenerlo in studio.

Temptation Island 2024 settembre, 1a puntata/ Diretta, tentatori e coppie. Titty vs Antonio "Non ha le pal*e"

Dopo l’eliminazione, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Daniele ha parlato proprio di Ida descrivendola con le seguenti parole: “Una donna bellissima, sia dentro, sia fuori. Lei è sensibile, una persona che non fa vedere quello che realmente è. Riesce a chiudersi tanto, forse al pubblico arriva questa cosa ed è un peccato”.