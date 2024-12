Tutto su Diego D., cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i tanti cavalieri del trono over di Uomini e donne che hanno conquistato la popolarità c’è Diego D. che ha guadagnato il centro dello studio per la frequentazione con Sabrina. Quest’ultima, dopo aver chiuso con Gabriele che è poi uscito dalla trasmissione con Tiziana, è uscito con altri cavalieri ma è con diego D. che ha avuto la forza di portare avanti la frequentazione. Diego è un cavaliere romano e, alla redazione, ha spiegato di essere molto attratto mentalmente e fisicamente da Sabrina.

Chi è Gianmarco Steri, corteggiatore di Uomini e Donne/ Scontro con Martina: "Me ne vado"

“Siamo molto attratti, passiamo molto tempo abbracciati, a baciarci, c’era anche la voglia di andare oltre. Abbiamo bisogno di avere più tempo” – ha detto Sabrina che sente di poter andare avanti nella frequentazione. Tuttavia, tra Diego D. e Sabrina non c’è ancora un’esclusiva perché la dama, reduce dalla delusione vissuta, vuole essere sicura di avere di fronte la persona giusta con cui costruire qualcosa in più e Diego perché ha suscitato l’interesse anche di altre dame.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 9 dicembre 2024/ Gianmarco deluso da Martina? "Voglio andare via..."

Diego D. tra Sabrina e Cristina

Diego D. ha voglia di trovare l’amore ed è per questo che non chiudere le porte a più conoscenze. Nonostante la frequentazione con Sabrina vada avanti da qualche settimana, ha deciso di uscire e conoscere anche Cristina, nuova dama del parterre femminile del trono over. Una situazione che ha creato tensioni tra le dame che non hanno alcuna intenzione di chiudere la frequentazione e che oggi scatena lo scontro in studio.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 9 dicembre 2024, infatti, Diego, Sabrina e Cristina si ritrovano al centro dello studio e parte una discussione con le due dame che non gradiscono di contendersi le attenzioni del medesimo uomo. Da parte sua, tuttavia, Diego non sembra pronto a chiudere la conoscenza con una delle due dame.

Chi sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi/ Da Uomini e Donne al matrimonio: ora un altro figlio in arrivo?