Tutto su Erika, dama del trono over di Uomini e Donne

Erika Pignocco è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne che il pubblico ha conosciuto dopo alcuni confronti in studio con i cavalieri con cui sta uscendo. La dama e nata il 21 luglio 1972, è una logopedista e cerca un uomo brillante, intelligente e che ami i cani senza i quali non può vivere. E’ uscita inizialmente con Stefano con cui, però, non è scattata la scintilla al punto da aver chiuso la frequentazione dopo un paio di appuntamenti non essendo scattata la scintilla.

“Fisicamente nulla da dire. Siamo andati in giro per Roma. Sicuramente ci siamo divertiti. E’ molto intraprendente fisicamente. Ho dovuto, più di una volta, bloccarlo. Ci sono stati dei baci corrisposti. Ho dovuto mandarti fuori dalla stanza per ben due volte. Non hai fatto niente perché ti ho fermato ma avresti continuato. Sei andato oltre. Io sono per il bacio, senza baciare una persona non puoi capire se puoi andare oltre. C’è una parte che mi è mancata, la parte mentale”, ha detto la dama chiudendo il rapporto.

Erika e la lite con Domenico a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 gennaio 2025, Erika si è accomodata al centro dello studio per un confronto con Antonio, Massimo, Domenico. Erika è uscita con Antonio con cui è andato tutto bene. Antonio che usciva anche con Gemma, decide di chiudere con la dama di Torino. L’atmosfera, poi, si infiamma quando Erika si confronta con Domenico.

I due hanno avuto due serate “inconcludenti” perché a detta di Domenico: “Abbiamo parlato di tutti, tranne che di noi. A me non me ne frega di parlare degli altri“. Erika, però, non è d’accordo ma contro la dama inveisce Domenico: “Stai zitta, non mi fare parlare altrimenti ti faccio fare una figura di mer*a”, Con Domenico, poi, si scaglia anche Gianni Sperti.

