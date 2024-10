Federica Pellegrini è un’ex campionessa di nuoto, o meglio può essere catalogata come una vera e propria leggenda del nuoto e in generale dello sport italiano. Federica è una delle concorrenti della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, programma Rai alla conduzione di Milly Carlucci. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini nasce a Mirano in provincia di Venezia il 5 Agosto 1988. Inizia a gareggiare a 6 anni e fin da subito si vede che è un autentico prodigio destinato a fare la storia. Nel 2002 – a soli 14 anni – partecipa ai campionati iniziali e vince la medaglia di bronzo, evidenziando a tutti il suo talento. Nel 2004 partecipa con la Nazionale alle Olimpiadi di nuoto e ottiene la medaglia d’argento; sarà il primo di tanti leggendari successi.

Ottiene nel 2007 a Melbourne il suo primo record mondiale e l’anno dopo – a Pechino 2008 – conquista il suo primo oro olimpico. Un personaggio fuori dagli schemi, per alcuni un carattere particolare, ma un’atleta favolosa e una donna che ha riscritto le pagine del nuoto italiano. Per alcuni viene considerata come la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi.

Federica Pellegrini, curiosità e lo scontro con Ceccon

Oltre a essere una campionessa di nuoto pian piano Federica Pellegrini è diventata anche un personaggio pubblico. Ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie e nel 2019 è giudice di Italia’s Got Talent; nel 2021 conduce alcuni episodi delle Iene insieme al comico Nicola Savino. Nel 2022 partecipa alla Decima edizione di Pechino Express con suo marito Matteo Giunta.

Una vita amorosa molto turbolenta quella di Federica Pellegrini, dal 2008 al 2011 è stata legata al nuotatore Luca Marin, ma proprio quando lui le aveva chiesto di sposarla, ha trovato la compagna in camera d’albergo con Filippo Magnini. Un vero e proprio gossip che scatenò i media italiani a quel tempo. Con Magnini la relazione è durata per 6 anni, poi è terminata e Federica ha intrapreso questo lungo percorso d’amore con Matteo Giunta, suo ex coach. A inizio 2024 è nata Matilde, loro prima figlia.

Un carattere particolare quello di Federica che in questi giorni è tornato in voga per un piccolo scontro social con il neo campione olimpico Thomas Ceccon. Quest’ultimo ha rilasciato poco edificanti sulla campionessa, dicendo di stimarla come leggenda del nuoto ma nulla più e sottolineando il carattere della donna che prontamente (anche il marito lo ha fatto) ha risposto con un messaggio sui social e ha fatto notare il suo fastidio. Un piccolo diverbio social che testimonia però il particolare carattere della donna ma che ha anche attirato qualche critica nei confronti della campionessa azzurra.