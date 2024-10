Durante le dirette del Grande Fratello non mancano le gaffe di Alfonso Signorini, che nella puntata di giovedì 3 ottobre 2024 ha lanciato una stoccata alla concorrenza, citando Ballando con le Stelle e Federica Pellegrini. Ma andiamo con ordine, cos’è successo? Il conduttore, per sciogliere un po’ il ghiaccio tra Shaila e Javier, ha voluto organizzare un tango a sorpresa in cui farli ballare stretti stretti. Una strategia che però non sembra aver funzionato molto, dato che l’ex tronista argentino di Uomini e Donne si è mosso come un tronco nel ballo con la sua Shaila Gatta.

A questo punto, Alfonso Signorini se n’è uscito con una battuta che ha fatto scalpore al Grande Fratello: “Javier, sei peggio della Pellegrini a Ballando“, gli ha detto, riferendosi alla performance della nuotatrice nel programma di Milly Carlucci. L’atleta, in effetti, non si è mostrata molto sciolta in termini di danza, tanto che ha ricevuto una frecciata anche da Selvaggia Lucarelli, la quale ha definito la sua esibizione come la peggiore della serata. In diretta al Grande Fratello, Signorini ha poi avuto una nuova idea dopo la triste performance, quella di far ballare insieme Shaila e Lorenzo.

Grande Fratello, Shaila Gatta balla con Lorenzo: la reazione di Javier e di Helena Prestes

Sta facendo tanto scalpore il video del Grande Fratello in cui Shaila Gatta balla con Lorenzo Spolverato, una decisione di Alfonso Signorini venuta dopo che lei e Javier hanno dato vita ad un ballo piuttosto scoordinato, dato che l’argentino si è mosso pochissimo. I commenti sui social parlano già di una ship tra Lorenzo e Shaila, dato che durante il tango si sono mostrati molto passionali, più di quanto il pubblico avrebbe mai immaginato. I fan del programma sembrano essere sicuri che tra i due non ci sia solo un’amicizia, ma che si stiano reprimendo per non accendere ulteriori litigi.

Shaila Gatta, al Grande Fratello, non vuole esporsi più di tanto su cosa prova per i due ragazzi, ma durante la diretta di giovedì 3 ottobre si è trovata impreparata dopo una domanda di Alfonso Signorini, il quale le chiede come stanno davvero le cose tra lei e i due ragazzi. Ed è così, che la giovane ex velina svela di sentire solo un sentimento di amicizia nei confronti di Lorenzo mentre con Javier sente che può esserci qualcosa in più. Sarà vero o è una copertura per preservare il rapporto con il pallavolista argentino?