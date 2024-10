Tutto su Gabriele, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Gabriele è un nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che è arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere Barbara De Santi. La dama, veterana della trasmissione, è sempre molto corteggiata e, nelle scorse puntate del dating show di canale 5, è arrivato Gabriele, un signore di 52 anni che arriva da Monza e che ha alle spalle un matrimonio finito. Gabriele lavora nell’edilizia e, dopo aver visto Barbara in tv, ha deciso di chiamare la redazione per poterla conoscere. Nonostante, inizialmente, in tanti pensavano che Barbara l’avrebbe mandato via, così non è accaduto.

Barbara, infatti, è rimasta colpita da Gabriele, sia per il modo di presentarsi che per l’aspetto fisico. Nonostante non sia amante della barba, la dama decide di conoscerlo sia perché ammette che “la barba non è tanta e poi mi piacciono i paciacconi”, dice.

Barbara De Santi e Gabriele: conoscenza a gonfie vele a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 25 ottobre 2024, Barbara De Santi e Gabriele si accomodano al centro dello studio per raccontare gli inizi della loro conoscenza. “E’ uno sballo, è molto divertente“, ammette la dama del trono over che, in precedenza, con altre conoscenze, non aveva mai mostrato tanto entusiasmo.

Gabriele, da parte sua, dopo essere stato colpito da Barbara guardandola in tv, conferma di essere ancora interessato a Barbara e di voler continuare a frequentarla rispondendo ad una domanda diretta di Maria De Filippi. Dopo tante delusioni, sia nell’attuale stagione che in quelle precedenti di Uomini e Donne, barbara De Santi avrà trovato la persona giusta in Gabriele? Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sembrerebbe di no dal momento che, nelle prossime puntate, la dama sarà la protagonista di un’infuocata scenata di gelosia.