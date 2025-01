Per tutti è Herbert Ballerina, anche se in realtà il suo vero nome è Luigi Luciano nato il 7 marzo del 1980 a Campobasso. Dopo aver conseguito una laura al DAMS di Bologna, Luigi si trasferisce a Milano dove comincia a lavorare con la Shortcut Productions di Marcello Macchia ed Enrico Venti, alias Maccio Capatonda e Ivo Avido. Poco dopo arriva la grande svolta quando Herbert viene scelto da Checco Zalone per partecipare al film “Che bella giornata!” campione di incassi al botteghino.

Un successo arrivato “totalmente per caso”, come lui stesso ha tenuto a raccontare in un’intervista a Rollingstone.it, definendosi “uno talmente pigro che non avrei mai combattuto per arrivare.” Il nome di Ballerina si fa poi apprezzare e conoscere anche in Radio nel celebre programma Zoo di 105 con Maccio Capatonda e Ivo Avido fino alla consacrazione al “Bar Stella”, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai2. Un successo che l’attore e comico condivide con la compagna e fidanzata Lucia Di Franco.

Lucia Di Franco e Herbert Ballerina, coppia nella vita e al cinema

Herbert Ballerina e la fidanzata Lucia Di Franco condividono tantissime cose: a cominciare dalle origini, visto che sono entrambi meridionali che però hanno trovato la loro strada a Milano. Lucia di Franco si è fatta conoscere ed apprezzare come attrice partecipando a a Uomini da marciapiede del 2023, Omicidio all’italiana del 2017 e Mario del 2013. Intervistata da Palermo Post ha raccontato: “Sono cresciuta in un paese molto piccolo, con i pregi e i difetti. A 15 anni sognavo di voler andare in giro per il mondo”. Una volta raggiunta la maggiore età, Lucia che sognava la moda e il mondo dello spettacolo ha lasciato la sua città d’origine per trasferirsi a Milano dove parallelamente agli studi universitari ha iniziato una carriera da modella.

Poco dopo arriva la pubblicità e i primi ruoli nel mondo della recitazione con Maccio Capatonda. Per entrambi l’esperienza con Maccio Capatonda è stata fondamentale fino alla grande occasione con il film di Checco Zalone. I due oltre ad essere una coppia hanno anche lavorato insieme in diversi film e tra 10 anni si vedono ancora insieme felici ed innamorati. “Siamo due persone che vivono il rapporto in maniera molto semplice” – ha detto Herbert, mentre Lucia ha precisato “la convivenza è arrivata all’improvviso, oggi siamo più maturi”.