Julia, chi è la figlia di Thais Wiggers e Teo Mammucari

Thais Wiggers, oggi pomeriggio ospite nel salotto di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5, nel corso della sua vita ha anche vissuto la gioia della maternità. La modella ed ex Velina di Striscia la Notizia, infatti, nel 2008 è diventata mamma di una splendida bambina, la figlia Julia, nata dalla relazione con l’ex compagno Teo Mammucari; la coppia, dopo essersi fidanzata nel 2006 e aver dato alla luce il primo e unico frutto del loro amore, si è poi separata nel 2009.

La rottura ha rappresentato un punto di svolta nella vita non solo di Thais Wiggers e Teo Mammucari, ma anche dell’allora piccola Julia. Dopo la separazione, infatti, la modella tornò nella sua terra d’origine, il Brasile, e portò con sé la figlia; per il conduttore televisivo fu un durissimo colpo da incassare poiché per 3 lunghi anni non ebbe modo di rivedere la figlia e di svolgere dunque il ruolo di padre. Un distacco per il quale ha parecchio sofferto, sino alla decisione dell’ex compagna, dopo qualche anno, di fare ritorno in Italia e riportare con sé la piccola Julia.

Teo Mammucari e il distacco dalla figlia Julia: “Sono stato travolto…“

Gli anni del distacco dalla figlia Julia hanno rappresentato un vero e proprio incubo per Teo Mammucari, raccontato in un toccante monologo a Le Iene nel gennaio 2023: “Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre, perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé. Io sono stato travolto, avevo meno sicurezze di lei e molte più paure, perché la mamma è sempre la mamma, ma anche un padre è sempre un padre, mi ripetevo”.

Ora Julia è un’adolescente con le sue passioni, le sue amicizie e la sua vita davanti e può contare sull’affetto e sulla presenza di entrambi i genitori. Thais Wiggers e Teo Mammucari, nonostante gli anni burrascosi dopo la separazione, hanno sempre cercato di conservare un rapporto pacifico e cordiale anche e soprattutto per il bene della figlia.

