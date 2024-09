Teo Mammucari, chi sono Thais Wiggers e Julia: la confessione su ex compagna e figlia

Tra gli ospiti di questa prima puntata di Domenica In oggi domenica 15 settembre 2024 troveremo il rinomato conduttore Teo Mammucari, che negli ultimi anni si è reinventato in Rai dopo l’addio alla tv di Cologno Monzese. La vita del presentatore è stata segnata da tanti eventi e persone, tra cui l’ex compagna Thais Wiggers e la figlia Julia, due persone rimaste nel cuore di Teo Mammucari, in una vecchia intervista, rievocando la separazione, il conduttore ha ammesso di aver passato dei momenti di grande difficoltà quando si è reso conto di dover dividere la famiglia: “Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé, io sono stato travolto, avevo meno sicurezze di lei, perché la mamma è sempre la mamma, ma anche un padre è sempre un padre mi ripetevo”.

Riguardo all’ex compagna Thais Wiggers e la figlia Julia, Teo Mammucari ha specificato quanto i figli occupino sempre il primo posto, specialmente in un momento delicato come la separazione: “E’ solo così si può essere un buon genitore, io cerco di esserlo tutti i giorni” ha ammesso l’ex conduttore di Cultura Moderna che nel corso dell’intervista odierna di Domenica In potrebbe tornare a toccare gli argomenti di famiglia.

Thais Wiggers e Julia, come sono i rapporti con Teo Mammucari? “Non tutti hanno la sua sensibilità”

Dopo la storia vissuta, Teo Mammucari e Thais Wiggers sono riusciti comunque a mantenere dei rapporti per il bene della figlia Julia, anche se in un primo momento non è andato tutto liscio. Gli errori commessi sono stati appresi e hanno permesso all’ex coppia di concedersi un rapporto civile nel quale far crescere Julia il più tranquilla possibile:

“Non tutti hanno la sua sensibilità, lo capisco, e non tutti hanno la mia fortuna” ha detto Teo Mammucari ricordando come in prima battuta l’ex compagna Thais Wiggers avesse deciso di vivere in Brasile e tenerlo lontano dalla figlia.

