Chi è Julia, la tentatrice di Temptation Island 2024 settembre

Tra le tredici tentatrici di Temptation Island 2024 settembre, al via da martedì 10 settembre, c’è anche Julia, una ragazza di 27 anni che arriva da Enna ma che vive a Cuneo da 8 anni dove lavora come broker nel settore auto, pratica bodybuilding e fa gare di fit model e bikini. Proprio Julia è la protagonista di una segnalazione bomba ricevuta da Deianira Marzano che, prima della messa in onda della prima puntata, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto da una sua follower.

Stando a quanto scritto dalla follower di Deianira Marzano, Julia, pur partecipando al programma condotto da Filippo Bisciglia come tentatrice, potrebbe essere già fidanzata.

La segnalazione di Deianira Marzano su Julia, tentatrice di Temptation Island 2024 settembre

Potrebbe esserci un fidanzato nella vita della tentatrice Julia che, da queste sera, proverà a tentare i fidanzati di Temptation Island 2024 settembre. «Ciao Deia, volevo farti sapere che una delle tentatrici di Temptation Island, Giulia è super fidanzata e proprio meno di un mese fa era in vacanza con il suo ragazzo anche lui di Cuneo, parrucchiere. Hanno tolto tutte le foto insieme ma non quelle in cui sono taggate», spiega l’utente.

«La segnalazione è vera. Io abito in un paese vicino a Cuneo e tante mie amiche vanno nel suo negozio di parrucchieri. Quest’estate lui e Giulia hanno postato moltissime storie di loro due in vacanza», ha aggiunto un altro follower di Deianira.